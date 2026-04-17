Indignación por otro robo al cementerio de Roca: lo atraparon llevándose floreros y una cruz

El hecho ocurrió en el Cementerio Municipal ubicado en Mendoza y Del Libertador. Foto: archivo.

Un joven de 23 años fue detenido en Roca luego de robar en el Cementerio Municipal, ubicado en las calles Mendoza y Del Libertador. La Policía de Río Negro realizó el procedimiento tras un aviso y logró recuperar rápidamente los objetos sustraídos.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió el jueves por la tarde cuando un vecino alertó sobre un hombre que había salido del predio con objetos y se dirigía hacia el sur por calle Mendoza. A partir de esa información, se inició un operativo en la zona.

El robo en el cementerio de Roca que terminó con un detenido en pocas cuadras

Con la descripción aportada, un móvil que patrullaba el sector identificó a un sospechoso en inmediaciones de calle Epifanio dado que sus características coincidían con el relato del vecino.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un cacheo de seguridad y encontraron entre sus prendas una cruz de bronce. También llevaba una mochila con otros elementos que habrían sido sustraídos del lugar.

En el interior del bolso, la Policía halló dos floreros de vidrio y una fotografía con marco metálico. Como parte del procedimiento, los objetos fueron secuestrados en el lugar.

Los objetos robados fueron recuperados durante el procedimiento policial. Foto: redes.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del joven. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La Fiscalía intervino en el caso y dispuso las primeras medidas judiciales.

El joven quedó detenido por el delito de hurto y permanecerá a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones en la causa.