ANSES ajusta las Pensiones No Contributivas: lo que necesitás saber sobre los nuevos montos en mayo 2026

Pensiones No Contributivas: los nuevos montos que liquidará ANSES en mayo tras el dato del INDEC.-

El esquema de seguridad social argentino se prepara para una nueva actualización en mayo 2026, vinculada directamente a la evolución de los precios de marzo. Tras la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, ANSES ajustará el valor de las Pensiones No Contributivas en sintonía con las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo.

Al estar los haberes de asistencia social anclados legalmente a una proporción del haber mínimo, la suba del 3,4% dictaminada por el INDEC garantiza que las Pensiones No Contributivas mantengan su trazabilidad frente a la inflación.

Este mecanismo de movilidad mensual busca otorgar previsibilidad a los sectores más vulnerables, asegurando que la equidad en la distribución de recursos previsorios se cumpla de manera automática y transparente.

Pensiones No Contributivas: el impacto de la medición de INDEC en los haberes de invalidez y vejez

La actualización que dispone el INDEC impacta de forma segmentada según el tipo de prestación dentro del universo de las Pensiones No Contributivas.

Debido a que la base de cálculo son las jubilaciones y pensiones mínimas, que se elevarán a $393.250,16 en mayo 2026, los nuevos valores para las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán configurados de la siguiente manera:

Haber base : subirían a $275.275,11 (representa el 70% del piso previsional).

: subirían a $275.275,11 (representa el 70% del piso previsional). Monto con bono de ANSES: al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el total a percibir sería de $345.275,11.

Este reajuste proporcional, derivado de la estadística oficial del INDEC, permite que las Pensiones No Contributivas sigan el mismo ritmo de recomposición que el resto del sistema previsional argentino durante este 2026.

PUAM y Madres de Siete Hijos: montos de las Pensiones No Contributivas en mayo 2026 según INDEC

Otras líneas de asistencia que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también verán reflejado el índice del INDEC en sus liquidaciones de mayo 2026.

Dentro del esquema de las Pensiones No Contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y el beneficio para Madres de Siete Hijos experimentarán las siguientes subas:

PUAM : ascenderían a $314.600,13, alcanzando los $384.600,13 con el bono estatal (80% de las jubilaciones y pensiones mínimas).

: ascenderían a $314.600,13, alcanzando los $384.600,13 con el bono estatal (80% de las jubilaciones y pensiones mínimas). PNC Madres de Siete Hijos: al ser equivalente al 100% de una mínima, percibirían $393.250,16, o $463.250,16 si se incluye el refuerzo confirmado.

La trazabilidad del INDEC para las Pensiones No Contributivas asegura que ningún beneficiario de estas prestaciones quede rezagado frente al ajuste general de las jubilaciones y pensiones, consolidando una política de protección social integral bajo el marco normativo de movilidad vigente.