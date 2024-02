Fuga de dólares

El 22 de diciembre de 2022, el Banco Central subió el monto de garantía de los depósitos bancarios a 6 millones de pesos. Desde entonces que el seguro de garantía de los depósitos continúa inalterable.

Muchos bancos comerciales, privados y estatales rechazan plazos fijos en pesos ante el riesgo de no tener el respaldo del Banco Central. Esos pesos indefectiblemente están yendo al dólar MEP, al dólar financiero y al dólar blue, que ven cómo suben su cotización día a día y esa alza se traslada a precios. ¿Por qué el Banco Central no sube la garantía para evitar la fuga hacia el dólar y así que los que trabajamos y ganamos en pesos no seamos cada día más pobres?

Miguel Ángel Reguera

miguelreguera@yahoo.com.ar

Tucumán