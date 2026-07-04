Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones y afirmó: «Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto»

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el acto inaugural de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza que se realizó este sábado en Misiones. Durante su discurso, le envió un mensaje directo a los presentes y se refirió a los planes del oficialismo de cara a las elecciones 2027.

Karina Milei en Misiones y su mensaje para los libertarios

La actividad se llevó a cabo en el hotel Julio César de la ciudad de Posadas donde la funcionaria lanzó oficialmente junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misiones y destacó la importancia de «la formación para defender el rumbo iniciado» por el presidente. «Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, expresó.

La funcionaria sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias y resaltó que a puesta en marcha cumple con el fin de «llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta».

En otra parte de su discurso, se refirió a los planes futuros del oficialismo y admitió: «Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027«.

Al mismo, agregó: «Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta».

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: «Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso».

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del presidente y dijo: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

Con información de Noticias Argentinas