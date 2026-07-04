Mapa | Cómo llegar al pueblo de la Patagonia que cada invierno queda sepultado por la nieve y tiene termas al pie de un volcán

Cómo llegar al pueblo de la Patagonia que cada invierno queda sepultado por la nieve y tiene termas al pie de un volcán

Solo en la Patagonia podes encontrar lugares que te ofrecen la postal de casas sepultadas bajo la nieve y, a escasos metros, aguas termales listas para desafiar las temperaturas bajo cero al pie de un volcán. En invierno, un pueblo ubicado en lo más profundo de Neuquén se convierte en el destino definitivo para los amantes de la aventura y el frío extremo.

Se trata de Copahue, una localidad del departamento Ñorquín situado al noroeste de la provincia del Neuquén. Es un destino único conocido por su belleza natural y sus termas terapéuticas. Definitivamente, es el escape perfecto para quienes buscan relajación y bienestar, por ello acá te contamos cómo llegar.

Cómo llegar a las termas de Copahue desde Neuquén Capital

Para llegar a las termas de Copahue, el viaje desde Neuquén Capital es accesible por las rutas pavimentadas nacionales. Se debe tomar la Ruta Nacional Nº 22, que conecta la capital con la ciudad de Zapala.

Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional Nº 40 hasta llegar a Las Lajas, y luego se toma la Ruta Provincial Nº 21, que llevará a los viajeros hasta el destino.

Desde Las Lajas, es necesario tomar la Ruta Provincial Nº 26, que conecta directamente con Copahue, ubicado al noroeste de Caviahue.

Para quienes se encuentran en Chile, el acceso es posible por el paso internacional Pino Hachado. Desde allí, se recorren 169 km por la Ruta Provincial Nº 26 hasta llegar a Copahue, pasando por paisajes montañosos que hacen del viaje una experiencia aún más hermosa.

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