Perdió el control de la camioneta y terminó adentro de un canal en Cipolletti

La mañana comenzó accidentada en Cipolletti. Durante las primeras horas, un conductor tuvo que ser auxiliado luego de que cayera con su camioneta dentro de un canal.

Cómo fue el accidente en Cipolletti

El siniestro ocurrió este sábado cerca de las 7 sobre la calle Illia, entre las vías del ferrocarril y Buenos Aires.

Según la información aportada por medios locales, el hombre se trasladaba a bordo de su camioneta y al llegar al tramo mencionado, perdió el control. Pese a que intentó recuperar el esfuerzo, terminó despistando y cayó adentro de un canal que se encontraba en las inmediaciones.

A pesar del violento impacto, el hombre logró salir del vehículo por sus propios medios y confirmaron que se encuentra fuera de peligro ya que no sufrió lesiones de gravedad.