Un policía fue atropellado en Aluminé durante los festejos por el triunfo de Argentina: el conductor escapó y terminó detenido

La celebración por el triunfo de la selección argentina en Aluminé quedó marcada por un hecho de violencia. Un efectivo policial fue atropellado cuando participaba de un procedimiento preventivo durante los festejos. El conductor huyó del lugar, pero horas después terminó detenido.

Según un video que trascendió en las redes sociales, una vecina también resultó con golpes, pero de menor gravedad. En el registro se ve cómo el vehículo abandona el lugar sin asistir a los heridos, mientras que los vecinos junto a otros uniformados asistieron rápidamente al efectivo.

Atropello durante los festejos por la victoria de Argentina en Aluminé

El conductor que protagonizó el atropello viajaba a bordo de un Volkswagen Gol color rojo. La Policía inició una investigación y, a partir de datos aportados por los vecinos, pudo ubicar al vehículo en una vivienda de la localidad.

Foto: Policía del Neuquén.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso salió de la vivienda y protagonizó un incidente con los policías. Allí, insultó al personal y arrojó objetos, por lo que finalmente fue reducido y demorado.

Tras ser examinado por personal médico, el joven de 26 años quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

El policía atropellado fue derivado a San Martín de los Andes

Respecto del estado del policía herido, la información que trascendió indica que sufrió politraumatismos y recibió las primeras atenciones en el hospital de Aluminé.

Más tarde, debido a la necesidad de realizar estudios de mayor complejidad, el efectivo fue derivado a una clínica de San Martín de los Andes, donde continuó con la evaluación médica.