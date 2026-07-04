Enseñarán oficios orientados a la industria petrolera en Cutral Co

Seis nuevas capacitaciones que comenzarán en agosto se dictarán a través de la facultad Regional del Neuquén de la UTN. El convenio rubricado con el municipio cutralquense permitirá que el acceso a la formación en estos oficios sea gratuita y que quienes aprueben obtengan la certificación correspondiente para insertarse en el mercado laboral.

Las propuestas están relacionadas con la industria hidrocarburífera y de servicios para la construcción civil.

Después de firmar el convenio respectivo entre la comuna cutralquense y la casa de altos estudios, se informó que en esta etapa se enseñará generación distribuida, nivel I; recorredor de producción; electricidad para la industria petrolera; construcciones en seco (niveles I y II); oficial amolador y cañista industrial. En todos los casos, los cursos son limitados.

La vinculación para llevar adelante estas capacitaciones se renueva cada año entre ambas instituciones. El objetivo es que aquellas personas que necesiten una formación inicial cuenten con un aval oficial para incorporarlo a su currículum vitae. El tipo de oficios que se elige para enseñar es analizado, en virtud de las posibilidades de generación de trabajo, en este caso, orientados a la industria petrolera.

En este sentido, el intendente Ramón Rioseco, Ramón Rioseco, resaltó la importancia de impulsar estas propuestas. «Sabemos que la capacitación es una herramienta fundamental para generar oportunidades», dijo y agregó que estos cursos «permiten que muchos vecinos incorporen conocimientos que les faciliten acceder a un empleo o desarrollar un emprendimiento propio».

De la firma participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y el decano de la UTN – FRN, Pablo Liscosky. (Foto: gentileza)

En tanto, el decano Pablo Liscovsky consideró que la alianza entre el estado municipal y la universidad permite no solo ampliar las oportunidades de formación, sino responder a las necesidades que surgen del mercado laboral. En especial, aquellas áreas que están vinculadas al desarrollo productivo e industrial.

«Perseguimos siempre que la gente se capacite, con una perspectiva para que esa capacitación le sirva para insertarse en el mercado laboral», apuntó Liscovsky.

Las clases se impartirán a partir de agosto en el edificio que funciona en el parque de la Ciudad de Cutral Co y tendrá una extensión de cuatro meses, con los cupos serán limitados. Las fechas de inscripción, los requisitos que se exigirán y la modalidad de cursado, se darán a conocer más adelante por las propias instituciones que intervienen.