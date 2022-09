¿Había que esperar a ver esto?

*por María Josefina Cabrera

Debían mostrarse las dramáticas imágenes de la ciudad de Rosario cubierta de denso humo, como si fuera una espesa niebla, para que el país advirtiera la gravedad de los incendios en el Delta.

Los ciudadanos de Rosario (una extensa zona del Litoral, en realidad) llevan días sin poder respirar aire puro. Pero es una situación que se repite año a año.

La venta de barbijos se disparó, en las calles pueden verse las cenizas y son esas cenizas las que se introducen en las vías respiratorias y los pulmones. El humo se cuela en las casas y no deja dormir. Un espanto.

Esta tragedia ecológica ha estado varios días ausente de la agenda de los medios, pero sobre todo de la del gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Ambiente de dirige Juan Cabandié.

Intendentes y actores sociales santafesinos tuvieron que ir a Buenos Aires para que los escuchen.

El Estado ausente se advierte no solo en la inoperancia en el combate de estos incendios provocados intencionalmente. Tampoco las fuerzas de seguridad y la Justicia operan para ponerle freno a la quema ilegal de pastizales en las islas entrerrianas y en el Gran Rosario.

No hay nadie preso, pese a que hay campos que se queman 15 o 20 veces. “Mientras nosotros nos comemos el humo de este lado, la situación no le importa a nadie”, dice Pablo Javkin, intendente de Rosario.

¿Es necesario ver estas imágenes para actuar? ¡Háganlo de una vez!