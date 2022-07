Señor Hugo Ricardo Rucci: comparto en todos los términos su carta.

Desgraciadamente Río Negro viene mal parida desde el inicio mismo desde la nueva democracia.

Este medio me ha dado la posibilidad poder manifestar mis cuestionamientos desde hace más de 40 años, al que le estoy muy agradecido.

He dicho siempre que Río Negro viene siendo robada, saqueada y pésimamente mal administrada y por los tres poderes, unos peor que el otro, desde décadas.

Es una gran tristeza el estado de deterioro al que llevaron a una de las más ricas provincias del país; un endeudamiento que vaya a saber quién lo va a pagar.

El inservible de Weretilneck se dedicó a empeñarla porque sabe que él no la va a pagar y puso a alguien que no tiene la más pálida idea de cómo gobernar y aprovecha para conocer el mundo con el cuento del humo verde.

Así que él disfruta de una banca haciendo el papel de levanta manos.

*por Ali Yauhar, DNI 8.211.757