Plaza Huincul: acusaron a un hombre de matar a su amigo de un disparo mientras dormía

Un hombre fue acusado por haber disparado en la cabeza a su amigo, mientras dormía y en estado de indefensión, en el barrio Otaño de Plaza Huincul. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, en una vivienda en la que, el ahora imputado, a veces se quedaba a dormir. Fue a quemarropas y con un arma calibre 32, que todavía no fue hallada. La jueza de Garantías, Bibiana Ojeda aceptó la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva por un mes.

La acusación se formuló contra Raúl Alejandro «Jani» Salgado, de 38 años. Sobre él pesa la acusación del delito de homicidio agravado por alevosía contra Braian Matías Albornoz Matus, de 29 años.

La jueza de Garantías, Bibiana Ojeda abrió la audiencia y pidió a la fiscalía, a través del funcionario Matías Alonso y el fiscal jefe Gastón Liotard que desarrollen cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo a los elementos recabados durante las primeras horas, se pudo establecer que los dos varones eran amigos. Todo se desencadenó el domingo 3, entre las 18 y las 19.

La víctima, Albornoz Matus, vivía en una casa sobre la calle Misiones, al final, en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Como ambos eran amigos, Salgado solía pernoctar en esa misma vivienda y compartían algunas actividades.

Sobre el día del homicidio, Alonso describió que el sospechoso entró en la casa y aprovechó que Albornoz Matus, dormía en su cama. «Se acercó con sigilo, procurando no despertarlo y utilizando un arma de fuego -presumiblemente una pistola calibre 32- le apoya el caño en su cabeza y efectuó un disparo a quemarropa”, relató.

Según reveló la autopsia -en su informe inicial- el disparo ingresó en la cabeza, a la altura del parietal izquierdo, con una trayectoria de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo. Esto le provocó la muerte inmediata. Como la víctima dormía, no se registraron signos de defensa. El proyectil que le fue retirado de la cabeza es calibre 32.

Salgado y la novia de la víctima estuvieron en la casa de un conocido, donde se organizaron para comer. Sin embargo, el imputado entró y salió en varias oportunidades. En una de ellas, se mostró muy alterado, nervioso y hablaba solo.

Otro de los aportes que tienen los investigadores, da cuenta que Salgado les relató que «le cancelaban una deuda de droga si le ‘daba’ a Matías (la víctima). Ese mismo día lo vieron con un arma entre calibres 22 o 32.

Finalmente, cuando la novia de la víctima regresó a la casa de la calle Misiones comprobó que su pareja tenía mucha sangre en la cabeza y también había en el suelo por lo que decidió darle aviso al padre Albornoz Matus, mediante mensajes de WhatsApp. Cuando Albornoz llegó al lugar corroboró lo ocurrido.

La fiscalía tiene en su poder además de los testimonios, las filmaciones de las cámaras particulares y las de videovigilancia, en especial, la que está en Misiones y Carmelo Bellomo que registraron los movimientos en la casa de la víctima. Pidieron cuatro meses de investigación y lo mismo de prisión preventiva. Describieron que se dan los requisitos de peligro y de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Fue el fiscal jefe Liotard el encargado de detallar que el contexto donde se desarrolló el homicidio es de mucha vulnerabilidad. De hecho, la situación de la pareja de la víctima se incluye en esa condición. Este sector de la barriada está inmerso en el narcomenudeo, por lo que existe temor para declarar sobre el hecho, por lo que es necesario preservar a esas personas. Por otra parte, necesitan encontrar el arma con la que se efectuó el disparo a quemarropas.

Salgado es asistido por el defensor público, Diego Simonelli, quien coincidió con los cuatro meses para la investigación, pero solicitó que la prisión sea domiciliaria. Refirió que su defendido tiene arraigo y trabaja como monotributista en la comuna huinculense, donde lo encontraron los efectivos policiales cuando le consultaron si conocía que había pasado con su amigo.

Después de escuchar a las partes, la jueza Ojeda resolvió aceptar la prisión preventiva, pero por el plazo de un mes, lo que no implicará que en otra instancia pueda extenderse. Rechazó la domiciliaria porque la casa ofrecida para su alojamiento está en la misma barriada donde ocurrió el hecho.

Mientras que la investigación si será de cuatro meses. Una vez concluida la audiencia, Salgado fue trasladado a la dependencia policial donde quedó detenido. A la audiencia concurrió el padre de la víctima.