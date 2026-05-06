Desplegarán un gran operativo de 15 perforaciones en la Región Sur para asegurar el agua en localidades

Tras la declaración de emergencia hídrica en Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas desplegó un gran operativo de 15 perforaciones para captar agua subterránea en la Región Sur, una de las zonas más afectadas por la sequía en el último tiempo. El objetivo principal es garantizar el servicio en rincones inhóspitos de la provincia y la subsistencia de los pequeños crianceros de la zona.

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), puso en marcha la licitación pública con un presupuesto oficial de $281.388.000, el plan contempla trabajos en parajes y localidades como Arroyo Ventana, Valcheta, El Caín, Aguada Guerra, Ramos Mexía/Trapalcó y Aguada Guzmán, donde el acceso al recurso es vital para la subsistencia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Matías Torman, delegado regional zona Andina del DPA, destacó que la intervención es parte de un esquema de asistencia directa: «Son familias rionegrinas que viven de sus ovejas, sus chivos, sus animales, y el gobierno está trabajando para poder mejorar la situación tras la emergencia hídrica».

Emergencia hídrica en Río Negro: cómo eligieron las zonas prioritarias en la Región Sur

Torman detalló que las perforaciones fueron definidas luego de un relevamiento realizado junto al Ente de Desarrollo de la Región Sur y la Subsecretaría de Ganadería. “Son 40 familias las que se benefician. Es gente que hoy está complicada tanto para el agua de consumo como para sus animales”, sostuvo.

Las perforaciones llevarán agua a 40 familias. Foto: archivo.

El funcionario indicó que el Gobierno provincial priorizó los casos considerados más críticos y aclaró que cada intervención requiere estudios técnicos previos y que «no fue al azar». “Primero necesitamos un estudio hidrogeológico. Una vez que el geólogo nos confirmó que hay probabilidades de agua, avanzamos con la licitación”, explicó.

Además de las perforaciones, el plan incluyó durante los últimos meses tareas de recuperación de aguadas y búsqueda de nuevas fuentes en distintos sectores de la Región Sur. Según Torman, la intención es anticiparse al próximo verano y evitar que la situación vuelva a agravarse con las altas temperaturas.

Cuánto demorarán las perforaciones y qué caudal tendrán

Las perforaciones tendrán profundidades variables de entre 20 y 80 metros, según las características del terreno. El delegado regional estimó que cada obra podría completarse en pocos días una vez iniciados los trabajos. “Entre tres y cinco días por familia la perforación podría estar funcionando”, afirmó.

El rendimiento esperado también dependerá de cada zona, aunque el promedio en la Región Sur oscila entre 1.000 y 5.000 litros diarios. “Hay perforaciones que pueden dar mucho más, pero generalmente el rendimiento está en esos valores”, explicó Torman.

La etapa posterior será la instalación de sistemas de extracción, donde se analiza incorporar bombas solares para abastecer a las familias rurales. “La prioridad primero es garantizar que tengan agua”, remarcó el funcionario.

Torman destacó finalmente que se trata de una de las intervenciones más importantes realizadas hasta ahora en la Región Sur. “Con 40 familias beneficiadas y 800 metros de perforación, es la primera vez que se hace algo de esta escala en una sola etapa”, concluyó.