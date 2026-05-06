Milei salió al cruce de versiones sobre la salida de Adorni y ratificó su continuidad

El presidente Javier Milei desmintió este miércoles versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni y ratificó su respaldo al funcionario, en medio de rumores y cuestionamientos que circularon en las últimas horas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario rechazó de forma contundente la versión que indicaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría impulsado un reemplazo en el área, proponiendo al canciller Pablo Quirno para ocupar el cargo.

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmunes (95) que se llaman periodistas”, expresó Milei en un primer mensaje, con duras críticas hacia el periodismo. Luego agregó: “He pasado un montón de horas con Toto y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”.

Las declaraciones del Presidente se dieron desde Los Ángeles, donde se encuentra en el marco de su agenda internacional.

En paralelo, Milei también compartió publicaciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien salió en defensa de Adorni y cuestionó el tratamiento mediático del caso judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Desde el primer día que levantaron la denuncia ya tenían una meta: hacer que Adorni renuncie. ¿Después qué sigue? ¿Bajate Javier?”, escribió la legisladora en redes, en referencia a los cuestionamientos que enfrenta el funcionario.

De esta manera, el Gobierno buscó despejar las versiones de cambios en el gabinete y reafirmar la continuidad de Adorni en su cargo, en un contexto de tensión política y mediática.

Con información de N.A