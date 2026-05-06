Israel redobla la amenaza sobre Hezbollah y advierte que “no hay límites” para atacar en Líbano

Israel volvió a endurecer su discurso sobre la ofensiva en Líbano. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó este miércoles que las fuerzas armadas no tienen “ningún límite” en las operaciones contra Hezbollah, en medio de nuevos ataques aéreos sobre territorio libanés.

La próxima semana podría realizarse una tercera ronda de conversaciones de paz entre Israel y Líbano en Washington, según informó Xinhua. Sin embargo, la información no tuvo confirmación oficial. Los bombardeos continuaron pese al frágil cese al fuego vigente desde el mes pasado.

Las amenazas de Israel crecen mientras siguen los bombardeos

Durante una visita operativa en el área de Al-Khiam, en el sur de Líbano, Zamir sostuvo que las tropas israelíes permanecerán desplegadas hasta garantizar “la seguridad a largo plazo” de los habitantes del norte de Israel. También aseguró que la ofensiva continuará contra objetivos vinculados a Hezbollah.

El jefe militar afirmó que las fuerzas israelíes mataron a más de 2 mil combatientes de Hezbollah desde el inicio de la campaña militar, hace cerca de dos meses. “No tienen ninguna limitación en el ejercicio de la fuerza para este propósito”, dijo a los comandantes. También pidió “continuar la misión para localizar a los enemigos en el área y destruirlos”.

Zamir vinculó la ofensiva en la frontera libanesa con una estrategia regional más amplia de Israel. En ese contexto, advirtió que el Ejército se encuentra preparado para ampliar operaciones militares en distintos puntos de Medio Oriente.

El militar israelí aseguró que existen nuevos objetivos preparados para eventuales ataques contra Irán. “En Irán, tenemos una serie adicional de objetivos listos para ser atacados”, afirmó. También indicó que Israel está “en alerta máxima” para avanzar con “una campaña amplia y poderosa”.

Mientras continúan los ataques en el sur de Líbano, la situación regional mantiene en alerta a los gobiernos de Medio Oriente.