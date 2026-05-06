Enzo Fullone impulsa a Roca como eje del desarrollo de Vaca Muerta: pide más empleo e infraestructura

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, afirmó que Roca tiene una “oportunidad histórica” para posicionarse como centro logístico y de servicios del Alto Valle, en el marco del crecimiento de Vaca Muerta y la reconfiguración económica del país.

Roca y Vaca Muerta: Enzo Fullone pide empleo, obras y eficiencia estatal

“El crecimiento de Vaca Muerta no puede quedar en la frontera de la provincia, debe entrar en cada hogar de Roca en forma de empleo, mejores servicios y una infraestructura acorde a lo que producimos”, sostuvo el legislador, al remarcar la necesidad de que el desarrollo energético se traduzca en beneficios concretos para la población.

Fullone vinculó este escenario con las políticas económicas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al señalar que el orden macroeconómico, el superávit fiscal y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) están generando condiciones para atraer capitales y proyectos de largo plazo en la región.

En ese contexto, planteó que Roca debe integrarse plenamente a la cadena de valor hidrocarburífera, fortaleciendo su rol estratégico dentro del Alto Valle. También puso el foco en la infraestructura, al advertir que las rutas y vías de comunicación representan hoy un “cuello de botella” para la competitividad regional.

“Modernizar nuestras rutas es clave para reducir costos logísticos y potenciar nuestras economías regionales”, señaló.

Por otra parte, el senador cuestionó la situación financiera del municipio de Roca. Aseguró que existe un déficit cercano a los 5.000 millones de pesos y criticó que más del 70% de los recursos se destinen al funcionamiento de la estructura estatal.

“Mientras ese gasto no se refleje en mejores servicios, va a ser difícil salir adelante. Hay que ser más eficientes”, concluyó.