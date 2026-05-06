Escándalo en el penal de Cipolletti: investigan una red de drogas y un circuito millonario desde el interior

La investigación surge tras una serie de denuncias que apuntaban a una serie de irregularidades en el Penal. Foto Archivo.

Un procedimiento encabezado por la Justicia Federal sacudió la estructura interna del Penal de Cipolletti durante las últimas 48 horas. Tras una serie de requisas que se extendieron por casi 36 horas, las autoridades lograron desarticular un complejo esquema de acopio y distribución de sustancias prohibidas y elementos de lujo que funcionaba intramuros. El operativo, marcado por un fuerte hermetismo, puso bajo la lupa el rol de ciertos sectores operativos del establecimiento.

La intervención fue liderada por el fiscal interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas, quienes se constituyeron en el lugar de los hechos tras ser alertados por las autoridades de turno sobre presuntas irregularidades sistemáticas. Con el apoyo estratégico de la Policía de Río Negro, los funcionarios judiciales irrumpieron en el establecimiento para realizar una «investigación compleja» que recién atraviesa su etapa inicial de análisis de pruebas.

Sustancias y tecnología: el botín del operativo

El resultado de las requisas confirmó las sospechas de un mercado negro consolidado. Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, el operativo permitió el secuestro de «abundantes frascos de sustancias», que luego las pruebas de campo confirmaron como marihuana y una cantidad de cocaína considerada «considerable» dado que el hallazgo se produjo dentro de una unidad carcelaria. A esto se sumaron 174 cartones de cigarrillos, teléfonos celulares de alta gama, chips de telefonía y una llamativa cantidad de pastillas de diversos tipos.

«Había un acopio en distintos sectores, incluso en entretechos y espacios de uso restringido», indicaron fuentes cercanas a la investigación, subrayando la sofisticación del ocultamiento. Además de las sustancias y la tecnología, llamó la atención el hallazgo de zapatillas nuevas y prendas de indumentaria aún con etiquetas, lo que refuerza la hipótesis de un circuito de comercialización interna de bienes de consumo masivo y objetos de valor.

El rol de enfermería y el esquema de «confianza»

El foco principal de la Justicia estuvo puesto en el sector de enfermería. Se sospecha que este espacio no solo servía como punto de atención sanitaria, sino como el epicentro logístico para el ingreso y resguardo de la mercadería ilegal. La investigación preliminar apunta a una presunta connivencia entre internos y personas vinculadas al área de salud que participaban activamente en la administración de medicamentos y el ingreso de otros elementos sin los debidos controles.

En el centro de las sospechas aparece una persona considerada «de confianza» que cumpliría tareas en enfermería. Según los testimonios relevados, este sujeto habría sido la pieza clave para facilitar el acceso de las sustancias y los bienes al penal, aprovechando su relativa libertad de movimiento y la falta de controles exhaustivos en dicha área. «Era un negocio de gran magnitud», se comentó entre quienes analizan si esta estructura contaba con protección jerárquica.

¿Tarjetas fraudulentas y compras externas?

Más allá del narcotráfico, otro aspecto que se intentaría desentrañar es un posible circuito de estafas mediante el uso de tarjetas de crédito presuntamente fraudulentas. Bajo este procedimiento, se habría adquirido gran parte de los bienes secuestrados, como los celulares y la ropa deportiva.

Este esquema permitía que elementos comprados de forma ilícita en el exterior ingresaran al penal para luego ser vendidos entre la población carcelaria, generando un flujo de dinero difícil de rastrear.

Actualmente, el clima dentro del penal de Cipolletti es de tensión. Aunque por el momento no se han informado imputaciones formales ni detenciones, el hermetismo es total mientras se procesa la evidencia recolectada.

Fuentes judiciales confirmaron que intervinieron, sin brindar mayores precisiones por la complejidad de la causa. Aun así, no se descarta que en los próximos días se profundicen las medidas y la investigación se amplíe para determinar el alcance real de esta red que operaba en la institución.