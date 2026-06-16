IA en una escuela rural

Rosana Elizabeth Sandoval

DNI 25.298.856

La Escuela Albergue N°216 del paraje Quintuco, dependiente del Distrito VII de Loncopué, está llevando a cabo propuestas pedagógicas, utilizando la inteligencia artificial (IA) y la programación.

Los estudiantes de segundo y tercer ciclo, utilizan plataformas y aplicaciones de IA, en el marco de un proyecto interdisciplinario “Conociendo el pasado biológico de Quintuco en la era Mesozoica”.

Luego de realizar una caminata a un campo de invernada cercano a la Escuela, se fotografiaron los fósiles de moluscos y luego se datan a través de Chat GPT, Gemini, Canva, Meta IA, para saber cuántos años tienen de existencia, como también conocer el ecosistema prehistórico de Quintuco.

La propuesta se enmarca en la propuesta de trabajar la Educación Digital en la ruralidad. Y en la espera del Plan Pehuén (equipamiento tecnológico para las escuelas) anunciado por el Sr. Gobernador Rolando Figueroa, en 2025.