Quintana Energy-TSB prepara sus primeros pozos piloto en Cañadón Amarillo para explorar el no convencional

En paralelo al desarrollo no convencional, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. Foto archivo.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, se reunió con Carlos Gilardone, director ejecutivo y presidente de Quintana Energy, y Claudio Urcera, presidente de TSB SA, para conocer los resultados del estudio de sísmica 3D realizado por la empresa en el yacimiento Cañadón Amarillo.

El Gobernador mantuvo una reunión con representantes de la UTE Quintana Energy-TSB. Foto gentileza.

“El estudio confirma las hipótesis iniciales sobre la presencia de recursos no convencionales en la zona, lo que representa un gran impulso para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Mendoza”, destacó el Gobernador Alfredo Cornejo.

Con estos resultados, la UTE Quintana Energy-TSB avanza en los permisos para la construcción de dos pozos exploratorios, cuya perforación se estima comenzar antes de fin de año, anticipándose a los compromisos establecidos por contrato.

El Gobernador de Mendoza realizó una visita a Cañadón Amarillo en febrero, y supervisó de cerca las tareas de exploración no convencional que la UTE está llevando adelante en el lugar.

Durante esa ocasión, Cornejo observó los trabajos de sísmica 3D que estaba realizando la empresa y que hoy comienza a confirmar el potencial que tiene la zona en petróleo no convencional.

El Gobernador mantuvo una reunión con representantes de la UTE Quintana Energy-TSB. Foto gentileza.

Como parte del plan de inversiones presentado por la empresa, se fijó un compromiso de inversión para el no convencional por US$ 44 millones para los tres primeros años de contrato en Cañadón Amarillo, destinado al plan piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza.

La sísmica 3D, estudio que recientemente culminó la empresa, consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad. El registro de sus reflexiones en las distintas capas geológicas permite construir un modelo del subsuelo de mayor precisión, reduciendo la incertidumbre geológica y permitiendo definir con rigor la locación de los pozos.

Mendoza no registraba tareas de este tipo desde 2017, lo que pone en valor las políticas de atracción de inversiones que está llevando adelante la Provincia.

Finalizada esta etapa, la empresa avanzó en el análisis e interpretación, junto con el reproceso de la información. Debido a los resultados positivos de estos estudios, se avanzará con la perforación de los pozos pilotos, cuyas locaciones están en etapas de definición.

Con esa base técnica, la UTE trabaja para realizar dos pozos antes de fin de año, adelantando así el cronograma del programa exploratorio, el cual preveía comenzar las perforaciones a partir de 2027.