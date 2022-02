Incendios y delitos ambientales

Gustavo Gómez, Fiscal especialista en delitos ambientales.

TUCUMAN

Escuchando en la radio y viendo en la TV los incendios de Corrientes, debo decir que los diputados y senadores nacionales tienen mucho por hacer.

Les cuento que en Argentina no están legislados como en otros países los delitos de ecocidio, la tala del bosque nativo, la puesta en peligro de los ecosistemas, el incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las leyes ambientales y de la aplicación de fondos asignados con fines ambientales, etc. Con respecto a la Ley de Humedales, creo que es un engañapichanga, es una ley que necesitamos pero no está prevista la configuración de un delito ambiental, a lo mejor debe pagar una multa. Si tuviéramos la ley tal cual está presentada, no habría ningún cambio en ese sentido.

Debe sancionarse una ley especial con todos los delitos ambientales que faltan y son un muchos.

Que incluya el procedimiento penal ambiental para poder investigarlos como pasa con la Ley de Narcotráfico por ejemplo.

¡Nada de incluirlos en una modificación general del Código Penal que nunca sale!