Ingeniero Nicacio Héctor Luis Lazcano, un siglo de fecunda vida en la Norpatagonia

Nació en Córdoba el 11 de octubre de 1925. Nuestro entrevistado es hijo de don Juan Pedro Lazcano, comerciante, y de Delia Pedernera. Estudió en el Colegio Nacional y se recibió de Bachiller, mientras que en la Universidad de La Plata se recibió de Ingeniero Mecánico y Electricista. Hace varios años, cuando lo entrevistamos, nos contó que su primer destino en la región patagónica fue Comodoro Rivadavia, ciudad a la que arribó en 1952.

Allí permaneció por casi dos años, período en el que, trabajando para YPF, se grabaron para siempre en su memoria los primeros pozos de Caleta Olivia. Cuando, a fines de 1953, se encontró petróleo en Cerro Banderas, Lazcano se trasladó a la zona con el Ing. Julio Lifschitz; la comisión se instaló en el Campamento 1, de Plaza Huincul. La delegación de YPF vivía en una casa que les proveía la empresa. El cocinero, de origen chino, se llamaba Susu Huin, y arribó a la zona en la década del ‘50 contratado por la compañía de perforaciones norteamericana DRILESCO. Esta compañía finalmente se fue del lugar, pero antes había vendido sus equipos perforadores a YPF y transferido algunos miembros del personal; uno de ellos fue Susu Huin. Hermosa anécdota y recuerdo del cocinero, continuó en su narración. En 1954, Lazcano se encontraba viviendo en Cutral Co.

Allí se casó con Beatriz Olga Farías, quien ejercía como maestra, tuvieron dos hijos: Mónica, prestigiosa médica del Valle de Río Negro y Neuquén, y Marcelo, Ingeniero Civil, master en la Universidad del Colorado. Los nietos completan la familia. En 1957, el Ingeniero Lazcano comenzó a trabajar en INDUPA, en la Empresa Pechiney de productos químicos franceses. En 1976 ingresó a Hidronor como Director en representación de la provincia de Neuquén; se convertiría en presidente del comité ejecutivo entre 1979 y 1984. Su vínculo con la empresa surgió por intercesión del Ing. Sureda, con quien estudió en La Plata. Lazcano recordó que “Hidronor se había fundado en 1968 cuando empezaron las obras de El Chocón. “Yo había ingresado como director, acompañado por Carlos Roberson Lavalle que era presidente de Hidronor, y en el Directorio estaba el Ing. Sureda”.

El 27 de octubre en Buenos Aires, representantes de Dirección General de Energía y combustibles, Agua y Energía Eléctrica y SEGBA firmaron el acta constitutiva de Hidronor SA. Posteriormente, Hidronor SA incorporaría por otras resoluciones la ejecución de Alicurá, Piedra del Águila, Arroyito, Loma de la Lata

, El Chañar y Pichi Picún Leufú. Así es que el 9 de enero de 1968 se colocaba la piedra fundamental de la villa permanente en El Chocón, inicial emprendimiento de Hidronor SA.

Lazcano evocó que en 1979 se produjo el accidente aeronáutico que provocó la muerte del Ingeniero Sureda y sus acompañantes; este hecho enlutó a YPF, Hidronor y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sureda viajaba con Raúl Ondarz, entre otros, para hacer los trámites de construcción de Alicurá mediante un préstamo del mencionado BID; el destino les jugó una mala pasada. Posteriormente, el Ing. Lazcano ingresó en Pirelli; fue Asesor de la Compañía Pérez

Companc y de la empresa japonesa CITHO. Siempre activo, luego de jubilarse continuó trabajando contratado. Entresus evocaciones recordó Lazcano que en Plaza Huincul conoció a don Felipe Sapag y a su hermano José, eran “políticos lugareños que tenían negocio de carnicería y Ramos Generales”. Debido al Primer encuentro de ex empleados, realizado el sábado 9 de diciembre de 2006, se imprimió un folleto que historiaba el sitio llamado Villa El Chocón.

Una pequeña parte del desierto patagónico, con Cerros Colorados, se transformó en el complejo norpatagónico que inició la producción de energía hidroeléctrica en gran escala y la regulación de los ríos Limay, Neuquén y consecuentemente el Negro, apunta el folleto entre tantas cosas. (…) En noviembre de 2009, los ex empleados se reunieron para recordar aquellos tiempos. El lugar elegido para concertar la reunión fue, lógicamente, Villa El Chocón.

Hoy lo volvemos a homenajear, debido a que el Concejo Deliberante neuquino- Declaración 127/2025- lo distinguió como “Vecino Destacado de la Ciudad de Neuquén” por su amplia trayectoria profesional y sus valiosos aportes al desarrollo de la región. Su sapiencia, sencillez, su hombría de bien lo hacen merecedor de tamaña distinción. Beatriz Carolina Chávez