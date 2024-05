Instituto Nuestra Sra. de Fátima en peligro

Marcela Hoffmann, DNI 28.781.067 Mauro Ramírez, DNI 27.107.210 y siguen 188 firmas.

Cipolletti

Les escribo para que se visualice el problema que estamos viviendo en el Instituto Nuestra señora de Fátima de la ciudad de Cipolletti. Desde que comenzó este año escolar los docentes no están cobrando en tiempo y forma sus salarios, lo que ha llevado a que varios docentes dejen sus cargos para buscar trabajo en otras escuelas o en otras provincias. Como padres hemos solicitado en dos ocasiones tener una reunión con el director Jorge Fernández Pazos, representante legal, para que nos explique qué está pasando, sin tener respuesta hasta el momento. Esta es la carta enviada:

“Nos dirigimos a Ud. por la gran preocupación que nos genera la situación que se plantea con el equipo docente de la institución, como familias que en su mayoría desde hace años tenemos la oportunidad y posibilidad de educar a nuestros hijos e hijas en Fátima y que año tras año renovamos nuestro compromiso con la escuela, es que no podemos minimizar o sentirnos ajenos a la cantidad de carteles virtuales y físicos que leemos en los distintos lugares, situación que se agrava con avisos de retención de servicios en todos los niveles, muchos no logramos comprender los motivos que generan estas situaciones tan límites y que claramente afectan la continuidad de la formación educativa de nuestros hijos. Las cuotas se han incrementado significativamente mes a mes, llegando a superar los valores de otras escuelas 100% privadas, por supuesto que debe existir muchísima información con la que no contamos y es por esto que ante la gran preocupación que nos genera, solicitamos una reunión informativa a la brevedad. Quedamos a la espera de su confirmación».