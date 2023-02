Joe Lewis y Mauricio Macri

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Lewis y Macri demuestran que los une una gran amistad, que ha quedado probada al “perdonarle” el ex presidente -estando en funciones – mil millones de ¿dólares? al inglés ¿algún funcionario de la Justicia o del Congreso se ha enterado -como yo -de este presunto delito?

Lewis es el mayor accionista de Edenor, como también lo es de Pampa Energía, que en agosto del año pasado registró el 7,22% de la participación total del mercado de gas del país.

Pampa Energía (ex grupo Dolphin) que a partir del 2006 aumenta su capital y adquiere el co-control de Transener y la central hidroeléctrica Los Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante y en diciembre del 2006 el control de la Central térmica Güemes.

Seré breve: en el 2007 adquieren central térmica Loma de la Lata, ídem Piedra Buena y el control de Edenor. En 2008 Expansión C. Güemes y programa de recompra de acciones y ofertas de compra. En 2009: comienzan a cotizar los ADSs de Pampa En. el NYSE. En 2010: primera reducción de capital. En 2012; quinta enmienda al acuerdo de reestructuración de la deuda impaga de CIESA. En 2014 Petrolera Pampa comienza a cotizar en bolsa. En 2016 Adquieren Petrobras Argentina y el sexto aumento de capital por fusión con Petrobras Argentina. En 2017: Emisión de ON por US$ 750 millones; inauguran nuevas turbinas en Loma de la Lata y del parque industrial de Pilar. Inauguran Central térmica Ingeniero White. En 2018 séptimo aumento de capital por fusión con Petrobras Arg.II ; inauguración parque eólico Ing. Mario Cebreiro. Octavo aumento de capital y canje de tenencias minoritarias de Petrolera Pampa. Segunda reducción de capital. En 2019: Puesta en marcha parques eólicos por 106,4 MW; adjudicación conjunta de la central térmica Ensenada de Barragán. Habilitación central térmica Genelba. Puesta en marcha parques eólicos por un total de 106,4 MW. Adjudicación conjunta de la central térmica Ensenada de Barragán. Habilitación comercial de la turbina de gas en central térmica Genelba. Emisión de ON por US$ 300 millones. En 2020: Tercera reducción de capital; puesta en marcha de segundo ciclo combinado central térmica Genelba.

Por ahora detallo la actividad de Pampa Energía y Joe Lewis. Próximamente aportaré mas datos.