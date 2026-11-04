Justicia y soberanía

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

No hay justicia para todos los países. Estados Unidos, que suele presentarse ante el mundo occidental como un defensor de la justicia, bombardeó y causó la muerte de más de cien personas para secuestrar al presidente constitucional de Venezuela y a su esposa, trasladándolos a una cárcel estadounidense sin recurrir a ninguna corte internacional.

En la Argentina, el presidente Javier Milei habría autorizado, sin acuerdo del Congreso, el ingreso y presencia de marines estadounidenses en Tierra del Fuego. Sin embargo, ni el Congreso ni buena parte de la prensa parecen advertir la gravedad de este atropello a la soberanía nacional. Mientras se reclama internacionalmente la devolución de las Malvinas a nuestro país, el Gobierno argentino no defiende la soberanía del Mar Argentino.