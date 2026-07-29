La “calle del oro” en Buenos Aires

Carlos N. Borra

DNI 4.967.482

NEUQUÉN

Encontrándome en Buenos Aires busqué satisfacer una idea que me tenia interesado: encontrar alguna explicación a la similitud de los espacios de publicidad y la profusión de tandas en distintos programas de televisión de cable sobre un tema en particular.

Me trasladé en un día soleado y agradable a la Avenida Alvear, elegante arteria de esa ciudad.

En el bolsillo llevaba tres monedas de Argentinos Oro (21 gramos de oro) que había adquirido hace más de 50 ó 60 años en la sucursal del Banco Central que operaba en Nuestro Banco. Todo un alarde de legalidad.

Comencé mi periplo por Avenida 9 de Julio y fui recorriendo los locales de quienes producen avisos constantes. Todas hacen alarde de la arteria en la que se encuentran, así como en la zona (Recoleta ), lo que parece otorgarles un aire de distinción y seriedad.

Pude comprobar que en realidad se trata de un trust de compras del dorado metal, ya que todas ofrecen el mismo precio, que la muletilla que usan para ofrecer menos es que “en los bancos se compran a un precio mucho más bajo” que el pretendido por el vendedor y eso computando solo el peso del metal y dejando de lado el valor del objeto, ya sean joyas, monedas , etc. Una de esas casas, casi la mayor presencia en las tandas, posee un local que en realidad no dan ni ganas de entrar.

Como vemos, el necesitado, en especial el de avanzada edad, que se ve atraído por el canto de sirenas y la poca disponibilidad de plata en su bolsillo, verá disminuida su expectativa, ya que además esos compradores pagan “hasta” una cantidad generosa el gramo, lo que en realidad significa un precio menor, con cualquier argumento, al que constantemente mencionan en sus avisos. Y casi todas, curiosamente, indicando el mismo monto.

Es una manera de vivir, esta es la historia.

