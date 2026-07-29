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Fotos | La neblina transformó el paisaje de Roca: así se vio el amanecer invernal en el Alto Valle

Este miércoles 29 de julio comenzó siendo una de las mañanas más heladas de la semana. La combinación de las bajas temperaturas con la humedad provocó un manto de niebla que cubrió toda la región.

Redacción

Por Redacción

La ciudad del Alto Valle amaneció con temperaturas heladas y una densa neblina que causó complicaciones en el tránsito urbano y rural. En Roca, el fenómeno también regaló postales únicas de invierno.

Fotogalería de la niebla en Roca

Te compartimos estos paisajes registrados por el fotógrafo de Diario RÍO NEGRO, Juan Thomes:

Juan Thomes
Juan Thomes
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Juan Thomes
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La ciudad del Alto Valle amaneció con temperaturas heladas y una densa neblina que causó complicaciones en el tránsito urbano y rural. En Roca, el fenómeno también regaló postales únicas de invierno.

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