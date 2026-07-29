Fotos | La neblina transformó el paisaje de Roca: así se vio el amanecer invernal en el Alto Valle

La ciudad del Alto Valle amaneció con temperaturas heladas y una densa neblina que causó complicaciones en el tránsito urbano y rural. En Roca, el fenómeno también regaló postales únicas de invierno.

Fotogalería de la niebla en Roca

Te compartimos estos paisajes registrados por el fotógrafo de Diario RÍO NEGRO, Juan Thomes:

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes

Juan Thomes