La Filarmónica de Río Negro inicia su gira en Viedma y Patagones, ¿dónde serán las próximas presentaciones?

La Filarmónica de Río Negro se presentará este viernes y sábado en Viedma y Patagones. Foto: gentileza.

La Orquesta Filarmónica de Río Negro iniciará su temporada de conciertos con una gira que recorrerá la Comarca Viedma-Patagones y el Alto Valle durante las próximas semanas.

El primer encuentro será este viernes 31 de julio en Viedma, con la presentación del Ensamble Bronces del Atlántico, mientras que el recorrido continuará por Carmen de Patagones, Cipolletti y Villa Regina.

Cronograma y repertorio «Ensamble Bronces del Atlántico»

La primera parte de la gira se titula «Encuentro de dos mundos» y ofrecerá un repertorio que reúne obras de Bach, Vivaldi, Dukas y Puccini.

El concierto estará a cargo del Ensamble Bronces del Atlántico, integrado por Jair Rodríguez en trompeta, Gastón Basegio en trombón y Natalia González en tuba .

El encuentro con sede en la Comarca iniciará el viernes a las 19 en la Biblioteca Mitre, ubicada en Colón 498 de Viedma, y continuará el sábado en el mismo horario, en la Capilla María Auxiliadora de Carmen de Patagones, donde el público podrá colaborar con alimentos no perecederos.

Desde la Secretaría de Cultura de Río Negro destacaron que la gira busca ampliar el acceso a la música sinfónica en distintos puntos de la provincia mediante propuestas de diferentes formatos y repertorios, acercando la actividad de la Filarmónica a nuevas audiencias.

«Exuberancia y virtuosismo»

Mientras que la segunda parte de la gira iniciará el viernes 7 de agosto en en el Complejo Cultural Cipolletti y el sábado 8 en el Cine Teatro Círculo Italiano de Villa Regina, ambos desde las 20.

En esta oportunidad, el programa «Exuberancia y virtuosismo» contará con la participación especial del director mexicano Ludwig Carrasco y la flautista Edelvais Montani, quien realizará un solo.

En este sentido, el Secretario de Cultura, Martín Fraile destaco que «contar con la presencia de un director invitado de trayectoria internacional y con músicos de gran nivel enriquece el trabajo de nuestra orquesta y también la experiencia del público».

El repertorio ademas incluirá el Concierto para flauta y orquesta de Jacques Ibert y la monumental Sinfonía 9 en Do Mayor, D.944 de Franz Schubert.