«Va a volver»: Brasil inicia la desescalada diplomática con Argentina pero frena la fecha de retorno de su embajador

Tras días de extrema tirantez e intercambios cruzados que amenazaron con paralizar el canal institucional, los gobiernos de la Argentina y Brasil comenzaron a dar sus primeros pasos de distensión. Desde el Palacio Itamaraty confirmaron que el embajador Julio Bitelli regresará a Buenos Aires luego de haber sido llamado a consultas de urgencia por Lula da Silva, aunque evitaron ponerle una fecha concreta al retorno.

La señal de deshielo diplomático se aceleró tras las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien buscó ponerle un paño frío al conflicto tras los cruces verbales desatados por la visita del presidente Javier Milei a San Pablo.

La señal de Cancillería que destrabó el diálogo con Brasil

El cambio de tono de la diplomacia argentina resultó determinante para desactivar el escenario de represalias bilaterales. Desde la Casa Rosada descartaron replicar la medida de retirar a su propio representante en Brasilia, Daniel Raimondi, y enviaron un gesto directo hacia la administración vecina:

“No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan. Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli y esperamos que, luego de estas consultas, retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral”, sostuvo Pablo Quirno.

En la sede de la cancillería brasileña catalogaron los dichos de Quirno como un paso «positivo» que abre el camino para normalizar las gestiones diarias entre los principales socios comerciales de la región.

El trasfondo del conflicto y la ironía de Lula da Silva

La chispa que encendió el contrapunto se produjo el último fin de semana durante la convención del Partido Liberal en San Pablo, donde Milei respaldó la postulación de Flávio Bolsonaro y lanzó duras acusaciones contra el jefe de Estado brasileño y el Poder Judicial de ese país.

La arremetida libertaria derivó en una serie de reacciones en cadena en la cúpula política de Brasilia:

Incomodidad institucional: el canciller brasileño, Mauro Vieira , tildó los discursos de «provocación sin precedentes» y entregó una carta formal de protesta al embajador argentino.

el canciller brasileño, , tildó los discursos de «provocación sin precedentes» y entregó una carta formal de protesta al embajador argentino. Arremetida de Gabinete: el ministro de Hacienda, Dario Durigan , calificó de «payaso» a Milei, mientras que el vicepresidente Geraldo Alckmin tildó las declaraciones de «lamentables y groseras».

el ministro de Hacienda, , calificó de «payaso» a Milei, mientras que el vicepresidente tildó las declaraciones de «lamentables y groseras». La chicana de Lula: al ser consultado por la prensa en las puertas de Itamaraty sobre los ataques del presidente argentino, el mandatario brasileño optó por restar importancia al episodio con tono irónico: “¿Quién es ese tipo?”.

Vínculo comercial a salvo pese a las diferencias

A pesar de los cruces de campaña, desde Balcarce 50 y de las propias delegaciones técnicas de Brasil coinciden en que la agenda económica no sufrirá alteraciones. En la Casa Rosada ratificaron que el viaje a San Pablo tuvo carácter de visita oficial —tras concretarse un encuentro con el gobernador Tarcísio de Freitas— y descartaron cualquier oferta de disculpas públicas.

La coincidencia de ambos mandatarios en Lima durante la toma de posesión de Keiko Fujimori sirvió como escenario mudo para el enfriamiento del conflicto. Aunque las delegaciones no mantuvieron encuentros bilaterales ni fotos oficiales conjuntos, el cese de las descalificaciones públicas marcó el punto de partida para que la diplomacia retome su carril habitual.