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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 30 de julio en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 30 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 30 de julio

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 13:30Desde R. Vázquez a Rep. de Italia entre Nechochea y Rodhe.Modernización y ampliación de la infraestructura para fortalecer la red de distribución y mejorar la capacidad y confiabilidad del servicio.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 30 de julio.

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