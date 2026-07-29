Juliana Awada apuesta al monocromo: la tendencia que eleva cualquier look de invierno

La empresaria volvió a demostrar por qué es una de las mayores referentes de la moda argentina. Con looks monocromáticos, prendas de calidad y una apuesta por el lujo silencioso, Juliana Awada consolida un estilo sofisticado que trasciende las estaciones y encuentra en el invierno su mejor versión.

Juliana Awada hace tiempo dejó de ser solo una figura pública para convertirse en un verdadero referente de la moda argentina. Cada una de sus apariciones, ya sea en viajes, eventos o publicaciones en redes sociales, confirma una estética que combina elegancia, simplicidad y una cuidada selección de prendas. Según destacó revista Caras, una de las claves de ese estilo inconfundible es el uso del monocromo, una tendencia que apuesta por vestir un único color o una misma gama cromática para lograr un efecto sofisticado y atemporal.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, los looks monocromáticos forman parte de una filosofía estética que prioriza la calidad de los materiales, las líneas limpias y el llamado «lujo silencioso», una corriente que evita los excesos y pone el foco en los detalles.

El invierno, la temporada ideal para llevar el monocromo

Aunque Juliana Awada adapta esta fórmula durante todo el año, es en invierno donde el recurso alcanza su máxima expresión.

Las bajas temperaturas permiten jugar con distintas capas y texturas sin perder armonía visual. Tapados largos, sweaters de lana, pantalones amplios, botas de cuero y bufandas conviven dentro de una misma paleta de color, generando conjuntos refinados que transmiten sofisticación sin esfuerzo.

Los tonos elegidos suelen mantenerse dentro de una gama de neutros que nunca pasan de moda: negro, gris melange, beige, marrón chocolate, camel, blanco tiza y crudo. La ausencia de contrastes fuertes hace que la silueta se vea más estilizada y que cada prenda cobre protagonismo gracias a su confección y sus materiales.

Otra de las claves está en la mezcla de texturas. Cachemira, lana, cuero, pana, paño y tejidos de punto se combinan dentro del mismo universo cromático para aportar profundidad al look sin necesidad de recurrir a estampados o colores llamativos.

El lujo silencioso como sello personal

El guardarropa de Juliana Awada refleja una tendencia que domina la moda internacional desde hace varias temporadas: el quiet luxury o lujo silencioso.

La propuesta se basa en prendas de excelente confección, cortes impecables y materiales nobles que no necesitan logos visibles para transmitir exclusividad. Esa estética minimalista encuentra en el monocromo su mejor aliado, ya que permite destacar la calidad de cada pieza y construir una imagen elegante con muy pocos elementos.

En lugar de seguir tendencias efímeras, Awada apuesta por prendas atemporales capaces de combinarse entre sí temporada tras temporada.

Una tendencia que funciona durante todo el año

Si bien el invierno potencia este tipo de estilismo, el monocromo es una fórmula adaptable a cualquier estación.

En otoño predominan los tonos tierra, verdes oliva y terracotas; durante la primavera aparecen los beige claros, blancos y colores empolvados; mientras que en verano cobran protagonismo los conjuntos en lino blanco, marfil o arena, ideales para lograr una imagen fresca sin resignar elegancia.

El principio, sin embargo, siempre es el mismo: construir un look donde el color unifique todas las prendas y permita que las texturas, los cortes y los accesorios sean los verdaderos protagonistas.

El jean también tiene lugar en la propuesta de Juliana Awada

Aunque suele asociarse el monocromo con conjuntos completamente lisos, Juliana Awada demuestra que el jean también puede integrarse a esta estética.

La empresaria suele combinar denim azul con camisas, sweaters o blazers dentro de la misma gama cromática, logrando una continuidad visual que mantiene la armonía del conjunto. El resultado es un estilo relajado, urbano y sofisticado, ideal para el día a día.

Más que una tendencia, el monocromo se consolidó como una de las señas de identidad de Juliana Awada. Su manera de interpretar esta propuesta demuestra que, muchas veces, la elegancia no depende de sumar elementos, sino de elegir bien cada uno de ellos. En un invierno donde los neutros, los tejidos nobles y las siluetas depuradas vuelven a marcar el rumbo de la moda, su estilo confirma que menos sigue siendo más.