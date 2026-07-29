Fecha de pago de los haberes de julio 2026 para los estatales de la Patagonia: las provincias con cronogramas confirmados

Las fechas en la Patagonia del cobro de estatales. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Ya hay fecha para el cobro de los haberes de los estatales de Neuquén, Río Negro, Chubut. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, las otras dos provincias de la Patagonia, todavía no se comunicó el día que se depositarán los sueldos.

En algunos casos, vendrá con incrementos para los trabajadores de la adminstración pública.

Esatales de Neuquén: el pago de haberes de julio 2026 con fecha confirmada

En Neuquén, los haberes correspondientes de julio serán acreditados este viernes 31 en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial tienen en el BPN.

Los salarios incluirán un incremento del 7,25 por ciento, de acuerdo con la pauta salarial vigente.

Pago de haberes de julio 2026 para los estatales de Río Negro

En Río Negro, los sueldos se abonarán el sábado 1 de agosto. El depósitos de los salarios a la administración pública se concretará en un solo día para todos los sectores.

Cobrarán en la misma jornada los docentes, porteros, policías, personal de salud, del servicio penitenciario, la ley 1844, Vialidad, legislativos, judiciales y trabajadores de organismos de control.

Pago de haberes de julio 2026 en Chubut: cuándo se cobrarán los sueldos

Por su parte, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, informó que el lunes 3 de agosto se ealizará el depósito correspondiente a los haberes del mes julio a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el martes 4 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el martes 4, tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad. En tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el miércoles 5 por los mismos medios de cobro.

En Tierra del Fuego y Santa Cruz no hay aún fecha confirmada, pero se espera que el pago sea en los primeros días de agosto, teniendo en cuenta los cronogramas en los meses anteriores.