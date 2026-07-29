Weretilneck viaja a Washington para buscar la aprobación de dos créditos por US$ 145 millones para Río Negro

El gobernador Weretilneck encabezó este miércoles un acto en el Salón Gris de Casa de Gobierno. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobernador Alberto Weretilneck viajará la próxima semana a Washington para participar de las instancias finales de la evaluación de dos programas de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Río Negro.

Las gestiones comprenden un crédito de 85 millones de dólares para obras de riego, electrificación rural y prevención de incendios y, además, otro de 60 millones de dólares para equipamiento, tecnología y modernización de hospitales.

Ambos ya fueron avalados por el gobierno nacional y pasaron al tratamiento del directorio del BID, que se reunirá el miércoles 5 de agosto en Washington.

La delegación provincial estará integrada además por los ministros de Salud, Demetrio Thalasselis, y de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, que serán los expositores técnicos de los préstamos para sus áreas.

Weretilneck confirmó al diario RIO NEGRO la presencia rionegrina este miércoles después de un acto en el Salón Gris de Casa de Gobierno.

La agenda prevé que los funcionarios de la Provincia mantengan el martes 4 reuniones con integrantes del Directorio del organismo multilateral como presentación de ambos proyectos y responder consultas técnicas. Al otro día, el miércoles 5, el máximo cuerpo del banco analizará y resolverá sobre la aprobación de los financiamientos.

La misión a Washington se centrará en la etapa final de un proceso de negociación, que se inició tiempo atrás entre la Provincia, el Gobierno nacional y el organismo internacional. Las evaluaciones atravesaron instancias técnicas, incluso con visitas de representantes del BID en Río Negro, y finalmente queda el tratamiento y aprobación formal del directorio para avanzar con la firma de los contratos y el posterior desembolso de los recursos.

La estimación rionegrina proyecta que los primeros giros se podrían concretar antes de la finalización del 2026.

El mayor financiamiento, de 85 millones de dólares, apunta al desarrollo económico y productivo. Se orienta a inversiones en infraestructura para potenciar emprendimientos privados, ampliar áreas bajo riego, ejecutar electrificación rural, fortalecer herramientas para la gestión del riesgo agropecuario y desarrollar acciones de prevención de incendios rurales.

Por su parte, el segundo crédito, de 60 millones de dólares, está centrado en la modernización del sistema público de salud. El programa prevé la incorporación de equipamiento de alta complejidad, obras de infraestructura hospitalaria, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la red sanitaria provincial.

Entre las inversiones proyectadas figuran nuevos tomógrafos, resonadores, mamógrafos, equipos para diagnóstico por imágenes y tecnología para hospitales de distintas localidades, además de obras para adecuar la infraestructura necesaria para su funcionamiento.