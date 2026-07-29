«Un día de demora»: más de 230 camiones esperan cruzar a Chile por Pino Hachado este miércoles 29

Debido a que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado hasta nuevo aviso por las nevadas leves en alta montaña, diversos camiones con destino a Chile se trasladaron a otros pasos para continuar con el recorrido.

Uno de los cruces más trascurridos por esta medida fue el paso Pino Hachado en Neuquén. En los últimos días por las condiciones climáticas extremas en la alta montaña, más de 500 camiones quedaron varados en diferentes puntos de la provincia.

Más de 230 camiones esperan cruzar a Chile por el Paso Internacional Pino Hachado

El jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, informó a Diario RÍO NEGRO que en la semana aumentó de forma considerable la llegada de vehículos pesados. La principal causa fue el cierre total del paso internacional en Mendoza.

El encargado mencionó que este escenario «Lleva ya cuatro días en la región, donde se registraron 237 camiones hasta la mañana del miércoles 29, distribuidos en los retenes de Zapala y Las Lajas«.

En el lugar, los servicios de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos incorporaron baños, una ambulancia y asistencia médica para los conductores, ya que algunos llevan más de 48 horas en espera.

Herrera agregó que se espera la habilitación de aduana para habilitar el paso y el tránsito de las unidades, descartando el peligro de nevadas o hielo en sectores peligrosos. A su vez indicó que el tiempo estimado de espera para la acreditación de paso de un camión puede demorar hasta 24 horas.

«Estamos a la espera de las indicaciones de Aduana y el avance de las condiciones climáticas. Si todo avanza favorablemente, se estima que unas 170 unidades podrán cruzar al día hacia Chile«. Destacó Herrera.

El estado de los pasos internacionales a Chile de Neuquén y Río Negro

Para cruzar a Chile en los diversos cruces internacionales de Neuquén y Río Negro, éste es el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 29 de julio de 2026.