La crueldad sin límites del poder

Jorge L. Fernández Avello, DNI 12.862.056

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Sinónimos de matar : acabar, terminar, destruir, suprimir, extinguir, apagar.

Palabras usadas por el Presidente: aniquilar, exterminar, acabar, destruir, terminar, suprimir, extinguir, desaparecer…

Cuando una persona detenta el mayor cargo que puede dar un estado democrático, y se refiere a sus contrincantes políticos, periodistas, o a quien no piensa como él, y a los miembros de una sociedad con estos calificativos, podríamos estar luego ante una justificación de “matar legalmente”, y propagar este mensaje a sus seguidores, que se sienten empoderados, y llegan a justificar todo tipo de violencia hacia el otro…

La Federación de Trabajadores de la Salud da datos escalofriantes con más de 60 muertos por no recibir su tratamiento oncológico. Lo que están haciendo se llama mistanasia, que quiere decir muerte por abandono indigno de personas y lo que hace que esto sea un crimen es que el tratamiento exista y las personas no lo reciban.

Luego la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la democracia genera un informe con 430 muertes por violencia Institucional. Luego la muerte de jubilados que se suicidan para no ser una carga a sus parientes, como pasó en Mar del Plata…

Niños, jubilados, ciudadanos, todas muertes evitables y ninguna parece estar atribuida a la máxima figura de nuestro país, quien sin embargo las abona con sus dichos y sus actos, avalando a sus ministros/as, a que todo este horror crezca cada día.

Según la Ley 14346 ARTICULO 1º – Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Cual sería entonces la pena para un Presidente cuyos actos hayan generado tantas muertes humanas. Y lo pregunto desde la ignorancia total, porque no soy un jurista, pero mi sentido común me dice, que si está penado el maltrato animal, también debería de estar penado el maltrato del Estado a los seres humanos. Si existen estas penalidades y leyes que deberían de impedir todo esto, hoy brillan por su ausencia.

La crueldad parece no tener limite alguno, y si algo me gustaría como deseo para el año que viene es que se paren de una vez por todas estas matanzas legales, porque lo evitable no tiene ni excusa, ni perdón.