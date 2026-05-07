Enviarán al Congreso un «Súper RIGI»: Javier Milei anunció que será para «nuevos sectores dinámicos de la economía»

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Hoy retomó al país luego de disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Estados Unidos.

RIGI para nuevos sectores: el anuncio de Javier Milei

«Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina«, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según Milei, servirá para «crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos»

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

En un evento ayer en Estados Unidos, Milei invitó a los empresarios a mirar a la Argentina. “Hace exactamente dos años, en esta misma sala, los invité por primera vez a apostar por la Argentina. Aquellos que siguieron ese consejo vieron el valor de sus inversiones aumentar en más de un 100% durante el primer año”, remarcó el mandatario.

«Una vez más, los invito a apostar por la Argentina, no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, agregó.

Luis Caputo adelantó un nuevo proyecto RIGI

Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva inversión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$10.000 millones, en medio de la gira por Estados Unidos.

El titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con la directora de Finanzas de la empresa (CFO, por sus siglas en inglés), Eimar Bonner, y la directora de Asuntos Corporativos (CCAO, por sus siglas en inglés), Laura Lane. Junto a Caputo estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

“(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el funcionario en sus redes.

Con este nuevo proyecto, ya son más de US$100.000 millones en inversiones presentadas dentro del RIGI, siendo más de 36 los proyectos exhibidos dentro de este programa.

El lunes, el Gobierno envió un proyecto de ley para eliminar, entre otras normativas, el Decreto 929/2013, conocido como el “Decreto Chevron”.

Con Noticias Argentinas y La Nación