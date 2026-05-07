Conmoción por la muerte de la joven motociclista en Cipolletti: «Te voy a extrañar muchísimo hermanita»

La muerte de la motociclista que protagonizó un grave accidente el miércoles por la noche en Cipolletti, causó gran conmoción en la ciudad. La joven fue identificada como Camila Ailén Contreras y tenía 20 años.

Pesa por la muerte de la joven en Cipolletti

Transcurridas pocas horas de que se conoció su muerte, los mensajes de pesar y conmoción en redes sociales no tardaron en llegar.

El más destacado fue el de su hermana quien compartió fotos de la joven y le dejó un emotivo posteo: «Con lágrimas en los ojos me despido de vos hermana. Espero donde estés, estés muy bien. Que difícil se nos va hacer esto sin vos. Una re vida por delante tenías mi bebé, 20 años recién. Te voy a extrañar muchísimo hermanita. Danos muchas fuerzas hermanita. Sobre todo a la mamá que está destruida hermanita. Ahora si descansa en paz y volá alto hermanita nunca te voy a olvidar. Siempre presente en mi corazón. Te amo Camila Ailen Contreras».

De igual modo, se replicaron otros que expresaban: «Descansa en paz camilita! Te voy a recordar siempre como la nena tan graciosa que conocí de chiquita! Siempre eras tan graciosa y linda! No lo puedo creer cami! Te voy a extrañar un montón!!! Hermanita de mi corazón como me decías! Fuerzas a tu familia».

Tanto amigos como familiares reconocieron que era una joven querida en su círculo más intimo por lo que generó un gran impacto su trágica muerte.

La joven será despedida este jueves. El velatorio inició a las 8 y se extenderá hasta las 16 en la sala ubicada en Don Bosco 1587.

Cómo fue el trágico accidente en el que murió la motociclista

Transcurridas varias horas del trágico accidente que provocó la muerte de Camila Contreras, se conocieron más detalles de lo que sucedió. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal precisó a este medio que el hecho se registró cerca de las 22 en la intersección de las calles Illia (Circunvalación) y Mengelle.

Si bien resta conocer los resultados de las pericias, se pudo de terminar en principio que por la calle Illia circulaba un vehículo y en sentido contrario, iba la joven a bordo de su moto. El impacto habría ocurrido cuando el auto realizó una maniobra para ingresar a calle Mengelle y no advirtió la presencia de la moto.

Debido a este fuerte choque, la joven perdió el control y derrapó. Las lesiones sufridas tras esta situación, lamentablemente, le provocaron la muerte.

En el lugar trabajó personal de la Fiscalía de turno y el Gabinete de Criminalística que se encargó de realizar los peritajes correspondientes.

Fuentes oficiales aseguraron que al conductor del auto se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, y se le inició una causa por «homicidio culposo en accidente de tránsito».