Choque sobre las vías en el centro de Roca: un auto impactó con el carro ferroviario y provocó su descarrilamiento

El choque cortó brevemente el tránsito en el centro de la ciudad (Foto: Alejandre Carnevale)

Un accidente tuvo lugar en el centro de Roca este jueves 7 de mayo. Minutos después de las 10, un vehículo impactó contra el carro ferroviario. Si bien no hubo heridos ni daños de gran relevancia, el hecho generó inconvenientes para quienes circulaban en la zona.

Los protagonistas fueron un Toyota Etios y el carro ferroviario que circulaba por las vías en la intersección de la calle Sarmiento, entre 9 de julio y 25 de mayo.

Un auto chocó con el carro ferroviario en General Roca: los daños del choque

La persona dentro del vehículo no se habría percatado de la llegada del tren, a pesar de las sirenas de paso. El impacto se dio contra uno de los laterales del auto, casi la parte frontal del ferrocarril.

El impacto no generó daños considerables en ambos vehículos debido a la velocidad, pero si el corte de tránsito prolongado hasta que se logró reacomodar el carro dentro de las vías para continuar con su trayecto.

El choque ocurrió en la mañana del jueves 7 de mayo, entre Sarmiento y vías del tren (Foto: Alejandro Carnevale)

Tanto la conductora como los trabajadores del tren resultaron ilesos. La unidad se colocó de nuevo en las vías y continuó con su viaje rutinario.