Perdió la tarjeta de crédito y le gastaron más de cuatro millones en ropa: demoraron a una mujer por estafa en Neuquén

Una denuncia por consumos millonarios con tarjetas de crédito terminó con una mujer demorada en Neuquén tras un allanamiento. El procedimiento se realizó este miércoles en el sector de Cordón Colón luego de una investigación de la División Estafas y otras Defraudaciones.

Según informó la Policía, la causa comenzó después de que una vecina denunciara el extravío de documentos personales junto con tarjetas bancarias. Días después, detectó compras no autorizadas por más de cuatro millones de pesos en distintos comercios de la ciudad.

Cómo siguió la investigación por la estafa millonaria en Neuquén

A partir de registros de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a la presunta autora de las compras. La Fiscalía de Delitos Económicos autorizó entonces el allanamiento en una vivienda señalada por los investigadores.

Durante el operativo, la Policía secuestró prendas de vestir que coincidirían con las usadas al momento de realizar las compras. También encontraron dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación busca determinar además si hubo otras personas involucradas en las maniobras denunciadas. Mientras avanzaba el procedimiento judicial, los efectivos detectaron drogas dentro de la vivienda. Por ese motivo intervino personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Fuentes policiales indicaron que en el lugar había cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. Ambas sustancias fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Las personas que estaban en la vivienda fueron notificadas por una infracción a la ley 23737, vinculada a tenencia de estupefacientes. La causa quedó bajo investigación para determinar el origen y destino de la droga hallada.

El operativo se realizó durante la tarde del miércoles. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre las compras realizadas con las tarjetas denunciadas.