Las cookies de chocolate sin harina que son furor: se hacen con solo 5 ingredientes

Sin harina, sin manteca y con apenas cinco ingredientes, estas cookies de chocolate se volvieron tendencia por su textura intensa y su preparación súper simple. La receta ideal para hacer algo dulce en pocos minutos.

Por Redacción

En tiempos donde las recetas rápidas, simples y sin harinas ganan cada vez más protagonismo, unas cookies de chocolate comenzaron a llamar la atención en redes por una razón muy puntual: se preparan con apenas cinco ingredientes y no llevan ni manteca, ni aceite, ni harina.

La propuesta fue compartida por Jessica Lekerman, quien mostró una versión ideal para quienes buscan algo dulce, intenso y apto para personas celíacas, siempre que los ingredientes utilizados sean sin TACC.

Las cookies que no llevan harina ni manteca

La receta sorprendió porque rompe con la estructura clásica de las cookies tradicionales. No utiliza:

  • harina,
  • polvo para hornear,
  • bicarbonato,
  • manteca,
  • aceite,
  • ni ghee.

Aun así, logra una textura húmeda por dentro y crocante por fuera gracias a la combinación del azúcar, cacao y claras.

Según explicó la cocinera, la masa queda mucho más líquida de lo habitual, pero eso es justamente lo que permite que las cookies se expandan en el horno y generen su característica textura.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar aproximadamente ocho cookies grandes hacen falta:

  • 170 gramos de azúcar (puede ser integral, blanca o impalpable)
  • 30 gramos de chocolate amargo en polvo
  • 2 claras de huevo
  • esencia de vainilla
  • 60 gramos de chocolate amargo picado

También se pueden sumar:

  • almendras,
  • nueces,
  • chocolate blanco,
  • o granas de colores.

Cómo se preparan

La preparación lleva apenas unos minutos y no requiere batidora.

Paso a paso

  1. Precalentar el horno.
  2. Mezclar en un bowl el azúcar con el cacao amargo.
  3. Agregar las claras y la vainilla.
  4. Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea.
  5. Incorporar el chocolate picado.
  6. Colocar porciones separadas sobre una placa, ya que la mezcla se expande bastante.
  7. Llevar al horno durante aproximadamente 15 minutos.

La receta completa demora apenas unos 20 minutos entre preparación y cocción.


