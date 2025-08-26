La Legislatura y el bien común

Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7779947

Abogado – Ex Juez

La Constitución Nacional Argentina en su preámbulo consagra el bienestar general como el fin prioritario de la Ley de Leyes obviando los beneficios particulares, postergando los intereses privados por el bien común.

Como apuntan Washington Rodríguez y Beatriz Rodríguez en su libro C.N. Comentada y Concordada «La C.N. persigue el bien común» (Fallos 179-113)

Los legisladores, que en cada Cámara deliberan y votan las leyes, deben satisfacer los intereses y necesidades de la sociedad, más allá de las pretensiones del partido político que integran, que ha sido sólo un medio para acceder al gobierno de la Nación.

Lo expuesto precedentemente son actitudes, prescripciones, maneras que lamentablemente han pasado al olvido, así los agravios entre los representantes del pueblo han reemplazado a la discusión y la atenta consideración de los distintos temas han dejado de ser una sabia deliberación para transformarse en un caos inconcebible, comportamientos que vulneran abiertamente la Carta Magna y su pretensión de que la legislatura sea el ámbito donde se consagre el bienestar general.

El Congreso se ha convertido en un puerto seguro para amigos y parientes de los políticos de turno y en una máquina de impedir, trabando la posibilidad que el pueblo supere la pobreza, el hambre, la ignorancia, que el Palacio de las Leyes deje de ser una tribuna que auspicia la realización de las peores pesadillas de la gente.

Atentamente