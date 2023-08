La libertad no se impone

Zapala

La Constitución Nacional de 1853 se caracterizaba por garantizar ampliamente la libertad en todos los aspectos de la vida cotidiana, en especial en lo que hace a la actividad económica siguiendo las ideas de Juan Bautista Alberdi que desechaba la intervención del Estado en los negocios privados y el establecimiento de reglas y normativas restrictivas en el intercambio comercial.

No llegamos a esta desgraciada situación por carecer de instituciones sino porque los que nos gobiernan, los autoritarios no cumplieron con la manda del bienestar general que manda el Preámbulo de la CN, sino que ejercieron el poder en beneficio propio, robaron descaradamente a un pueblo sumiso y manso por ello hoy debemos tener un máximo cuidado, no obrar con miedo sino exigiendo con valentía y coraje los méritos probados de aquellos que quieren gobernarnos.

Hoy se pretende imponer ideas que se dicen liberales de prepo, a los gritos, insultando, ignorando que como decía Juan Bautista Alberdi «La libertad no nace de un sablazo es el parto lento de la civilización» (Alberdi, Obras Selectas).

No existe la libertad por la voluntad de ningún iluminado, sino que el camino es ajustándose a lo que manda nuestra Carta Magna, el puerto seguro al que debemos acudir ante cualquier borrasca como estamos padeciendo en este momento.

Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947