Murió un turista brasileño en un cerro de Villa La Angostura: se descompensó durante una caminata

Murió un turista de Brasil en Villa La Angostura: se descompensó mientras caminara por un cerro con su pareja

Un trágico episodio se registró en un cerro de Villa La Angostura. Un turista, oriundo de Brasil, murió tras sufrir una descompensación mientras realizaba una caminata junto a su pareja.

El grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) brindó detalles del operativo de rescate y confirmó que el hombre fue asistido de urgencia por personal médico, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

Tragedia en Villa La Angostura: la alerta y el operativo de rescate

El episodio se registró a las 16.20 del jueves cuando el equipo de rescate recibió la alerta de emergencia. Según la información brindada, una pareja de turistas de Brasil se encontraba en el cerro Centinela cuando el hombre empezó a manifestar que no se sentía bien.

De forma inmediata se activó el protocolo de búsqueda y rescate con el resto de la instituciones. Cerca de las 17 pudieron hallar al matrimonio y en el sitio ya se encontraba una paramédica que estaba asistiendo al turista con maniobras de RCP.

«Se procedió a seguir con los primeros auxilios hasta cumplir con los protocolos en zonas agrestes», detallaron desde el grupo BRZA y cuando arribó el médico, este se encargó de constatar que lamentablemente ya no tenía signos vitales.

Recién a las 21 se pudo concretar la evacuación y el traslado del cuerpo del turista hasta el hospital local. Si bien se confirmó que no había signos de criminalidad, se realizará una autopsia para confirmar la causa de muerte.

Del operativo participaron personal de la comisaria 28, del hospital, Parques Nacionales y BRZA.



