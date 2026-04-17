Reclaman a Vialidad Nacional por el estado de los puentes peatonales de Regina sobre la Ruta 22: «están abandonados»

Según un relevamiento realizado por una concejal, hay tres puentes en estado crítico. Foto: Alejandro Carnevale.

La seguridad vial en Regina vuelve a quedar bajo foco. Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante expone el deterioro de los puentes peatonales sobre la Ruta Nacional 22, estructuras clave para una ciudad dividida por el corredor nacional y con circulación constante de vecinos.

La concejal Eugenia Paillapi (CC-ARI) impulsó la iniciativa tras un relevamiento realizado este año. “Hicimos un relevamiento de todas las pasarelas y detectamos que hay tres puntualmente muy deterioradas”, explicó la edil.

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El planteo no surge de un hecho aislado. Según explicó Paillapi, se trata de una línea de trabajo sostenida en el tiempo. “Hace años que venimos presentando proyectos de comunicación por distintas situaciones vinculadas a la Ruta 22”, señaló, en referencia a reclamos previos por el estado de la traza y desvíos que finalmente fueron intervenidos.

Puentes peatonales 9 son las pasarelas que tiene actualmente Regina. Construidas en 2010 según indicó la concejal Paillapi.

Puentes peatonales sobre Ruta 22: nueve pasarelas bajo análisis y tres en situación crítica

El relevamiento incluido en el proyecto abarca un total de nueve puentes peatonales distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Detalla que estas estructuras cumplen un rol esencial para garantizar cruces seguros en sectores donde la ruta divide barrios y concentra alto tránsito vehicular.

Dentro de ese esquema general, el diagnóstico identifica tres puntos con mayores problemas: Barrio Nuevo, El Sauce y Don Bosco. Allí se detectaron faltantes de cerramientos laterales, intervenciones precarias y condiciones que no cumplen con estándares básicos de seguridad.

Puente peatonal en barrio Don Bosco. Foto: Alejandro Carnevale.

“En algunos casos los propios vecinos colocaron maderas para reemplazar lo que falta, pero eso no garantiza nada”, explicó Paillapi.

El proyecto también incorpora la necesidad de intervenir en el sistema de iluminación en cruces específicos, como los de calle Río Negro y Borgatti, donde la visibilidad reducida agrava el riesgo durante la noche.

Riesgos para peatones y advertencia por accidentes

Las pasarelas no son infraestructura secundaria. Son parte del circuito cotidiano de la ciudad. El documento advierte que estos cruces son utilizados por personas que se trasladan a estudiar, trabajar o acceder al transporte público.

“Hay muchos chicos que viven de un lado y estudian del otro, y usan estos puentes todos los días”, describió la concejal. También mencionó a usuarios que deben cruzar la ruta para acceder a paradas de colectivo.

Puente peatonal en barrio Los Sauces. Foto: Alejandro Carnevale

En ese contexto, la falta de mantenimiento se convierte en un factor de riesgo acumulado. El proyecto remarca que la ausencia de cerramientos y el deterioro general “incrementan significativamente el riesgo de caídas desde altura”, especialmente en niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Paillapi planteó el proyecto como una advertencia institucional antes de que ocurran situaciones más graves. “Esto es una advertencia y una precaución para evitar accidentes”, sostuvo, al tiempo que confirmó que la iniciativa ya inició su recorrido legislativo y será tratada en comisión.

El objetivo es que, una vez aprobado el proyecto, se formalice el pedido a Vialidad Nacional para que realice inspecciones, repare las estructuras más comprometidas y garantice condiciones mínimas de seguridad en todos los cruces peatonales de la Ruta 22 en Regina.