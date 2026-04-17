Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 19 de abril en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para conectar una nueva subestación transformadora para mejorar el servicio eléctrico.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este 19 de abril
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este domingo será:
- Zona: Aledaño a Fava, desde Chaneton hasta Av. Olascoaga (B° Villa María)
- Horario: De 08:30 a 11.00 h.
- Motivo: Conectar nueva subestación transformadora para mejorar el servicio eléctrico.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
Comentarios