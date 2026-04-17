Catriel: chefs rionegrinos llegan para conocer la producción local y ver cómo la suman a sus cocinas

En el marco de las políticas de fortalecimiento y diversificación productiva, la intendenta Daniela Salzotto recibió en Catriel a una delegación de chefs y cocineros de Bariloche, Choele Choel, Río Colorado y Luis Beltrán, quienes visitaron la ciudad para conocer la producción local e intercambiar experiencias.

Los cocineros rionegrinos, ayer a la tarde, en un punto del recorrido por el circuito productivo de Catriel.

La actividad, coordinada por la Secretaría de Planificación y Desarrollo junto a la Dirección de Turismo, incluyó un recorrido por circuitos turísticos y establecimientos productivos como la granja porcina PorCatriel, el frigorífico local y la planta apícola Monte Austral. La jornada contó además con la participación del chef Juan Solorza, quien recibió a la delegación en su restaurante, generando un espacio de encuentro entre gastronomía y producción regional.

Los chefs y cocineros que realizaron el Recorrido Matriz Productiva son: Juan Izaguirre, Gustavo Rodríguez, Facundo Bombino, Iván Costilla, Lucas Mateu, Ariel Pérez, Lucas Rivas, Juan Oller y Marcelo Valdiviezo.

Los gastronómicos invitados posan con la intendenta de Catriel, ayer.





La propuesta forma parte de un circuito por el Alto Valle y Alto Valle Oeste que busca vincular productores y cocineros, poniendo en valor el origen de los alimentos y fortaleciendo la identidad productiva de la provincia. Este tipo de iniciativas promueve las economías regionales y posiciona a Catriel como un actor clave en el desarrollo productivo.

Tiempo atrás, Juan Solorza le decía a «Río Negro» que “Catriel ofrece grandes oportunidades para emprender en gastronomía. Cualquiera con formación que quiera innovar con un proyecto tiene lugar en Catriel, cualquiera que se comprometa 100% con su proyecto le va a ir bien en Catriel. Es para destacar que en la actualidad hay jóvenes que están apostando a profesionalizar sus cocinas y salir del clásico fast food de mala calidad”.

La producción de miel es una de las elaboraciones más emblemáticas de Catriel.

En uno de los puntos del recorrido, desde la comuna se resaltó que «la granja porcina produce y abastece el consumo local con productos frescos y elaborados, y se posiciona como una de las más eficientes dentro de la provincia de Río Negro».

Al final de la jornada, Izaguirre resumió afirmando que «el compromiso de todo gastronómico es recorrer el territorio, escuchar y volver a escuchar a los productores y emprendedores de cada lugar para conectar conocimientos y sinergias. En esto, esta iniciativa del Estado local de Catriel es más que positiva».

Izaguirre, quien es embajador de la gastronomía de Río Negro, piensa que “la identidad de la provincia de Río Negro se encuentra en permanente construcción. Con apenas setenta años de historia como provincia, no arrastra tradiciones rígidas ni estructuras cerradas; por el contrario, se nutre del encuentro entre culturas, corrientes migratorias y paisajes diversos. Desde la cordillera hasta el mar, pasando por los valles productivos y la estepa, Río Negro es un territorio donde la identidad gastronómica no se hereda de manera lineal, sino que se crea, se adapta y se resignifica constantemente».

Por ello, «estas visitas son más que indispensables para esa construcción de identidad», concluyó.

Los cocineros llegan a Porcatriel, para conocer las instalaciones y recibir explicaciones en el recorrido.

Una características de Catriel es que tiene un sistema de riego con canales que toman agua desde el río Colorado y que perfectamente podrían colaborar con el cambio de perfil productivo, ilustraron funcionarios municipales a los chefs rionegrinos invitados. Recordaron que poco tiempo atrás se hizo un estudio de la zona, de los recursos agroecológicos. «Hay mucho potencial porque hay una cierta cantidad de hectáreas bajo riesgo, como las zonas de Colonia Ovejero, Peñas Blancas y Valle Verde, que tienen asegurada la provisión de agua del Río Colorado y en donde se está desarrollando ganadería bovina».

Vale recordar que «Por Catriel” es la marca emblema que forma parte de la Fundación Polo Tecnológico y Social. Dentro de este proyecto se desarrolla una granja porcina de ciclo completo, que cuenta con su propia planta de alimentación para los animales, un frigorífico donde se realiza la faena y elaboración de productos para el consumo, y un punto fijo de venta que garantiza el acceso directo a la comunidad.

A través de este circuito productivo integral, la Fundación genera actualmente empleo para 20 personas de manera directa, consolidándose como un motor de desarrollo local. En la actualidad, el 70% de la producción se comercializa en la ciudad de Catriel, mientras que el 30% restante se distribuye en el Alto Valle, fortaleciendo así la economía regional.