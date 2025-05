La mediación de Turquía

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTNIO ESTE

Hace años que he venido observando al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que tiene o tenía la costumbre de pretender intervenir como mediador en distintos conflictos que a mi juicio no le correspondían.

También he pensado en repetidas oportunidades de que Erdogan metía su nariz en asuntos en que Rusia podría sentirse molesta. Ahora llegó la hora, no puede Turquía pretender que en su capital se trate el conflicto entre Ucrania y Rusia y por otro enviar cargamentos de armas de la OTAN a Ucrania por mar. Rusia no se quejó ante quien no hace falta, bombardeó esos barcos en el puerto de Odesa.