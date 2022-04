Si tomamos como eje y misión central de toda comunidad “La defensa de la democracia para que siga perdurando en el tiempo”, se puede decir que las fuerzas de la comunidad siempre intentarán acomodar los números de la comunidad para defender la democracia, y mitigar cualquier intento de cualquier grupo social por romper con ella.



En ése juego de variables para que la democracia siga sobreviviendo se puede decir que el gasto público es necesario, quizás en mayor o menor medida dependiendo de la fortaleza de la democracia, es decir si no hace falta la presencia del Estado para que la democracia siga perdurando entonces se deberá bajar el gasto del Estado y su presencia. Claramente lo vemos en las calles con relación a la seguridad de las personas y la cantidad de policías por habitantes o territorialmente por kilómetros cuadrados, a mayor falta de respeto por la seguridad nos obliga a mayor gasto en seguridad. Claramente en Argentina la presencia del Estado y su gasto público es alto, quizás para muchos pensadores liberales se necesita un Estado pequeño de baja presencia, lo cual adhiero por ser libertario, pero esta postura obliga a tener mayor presencia por parte de las demás fuerzas de la Comunidad, un Estado de baja presencia solo es posible porque las demás fuerzas privadas están haciendo bien su trabajo para sostener la democracia y el bienestar de todos. La salida no es Ezeiza, la salida es la Unidad Nacional para salir de la crisis económica que estamos todos metidos, y me siento seguro que mi tiempo dedicado no es en vano.



Sergio Lazarte

Centenario