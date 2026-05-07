Demolieron un anfiteatro para evitar los hechos de inseguridad en Plaza Huincul

Un anfiteatro que había sido construido al sur del barrio 25 de Mayo y en inmediaciones de una escuela primaria en Plaza Huincul fue demolido. La comuna adoptó esta medida ante los reclamos hechos por los vecinos quienes reclamaban por el uso indebido que se hacía de ese espacio público. No se anunció si el lugar se transformará para otro uso.

La máquina retroexcavadora y otros equipos viales empezaron desde esta mañana a trabajar para desarmar el anfiteatro situado al sur del barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul, que limitaba con el canal colector de crecientes y la escuela primaria N° 159.

Desde el municipio huinculense se informó que la demolición se adoptó como respuesta a los pedidos que realizaron los vecinos y vecinas de la zona. En la misma sintonía estuvieron los integrantes de la comunidad educativa del lugar. Las razones esgrimidas por la vecindad para que se retire el espacio fueron del orden de la inseguridad y por el uso inadecuado del espacio.

El espacio había sido construido hace más de dos décadas atrás y con la intención de generar un lugar para que la comunidad pudiera desarrollar actividades recreativas y de expresión. Aunque inicialmente cumplió el objetivo porque se organizaban propuestas durante los fines de semana, luego esa situación empezó a cambiar.

La falta de mantenimiento e iluminación hizo que de a poco fuera vandalizado y según indicaban los ecinos del sector, era ocupado por personas dedicadas al malvivir.