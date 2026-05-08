Los espectáculos de este fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Roca

No Te Va Gustar en Neuquén

En un momento del invierno del año pasado, No Te Va Gustar (NTVG) se reunió en Elefante Blanco, su estudio montevideano de Parque Rodó, para buscar nuevas canciones que den forma a un próximo disco. Pero esta vez fue diferente: Emiliano Brancciari, voz, guitarra y principal compositor de la banda, llegó, digámoslo así, con su trabajo a medio hacer porque a las canciones que llevó y puso sobre la mesa les faltaba casi todo. Esa era la idea porque esta vez a las canciones las iban a armar entre todos y ahí, en el estudio, cosa de que un vez que sintieran que estaban listas, fueran grabadas sin más artilugios que la banda tocando.

El resultado de aquella experiencia creativa de tres semanas junto al productor Nico Cotton fue, es Florece en el Caos, el undécimo disco de la banda (a esta altura) rioplatense con sede en Montevideo y alrededores. Más oscuro que su antecesor que no por nada se llamó La Luz (2023), pero no por eso menos esperanzador y optimista. Al fin y al cabo, como dirá Martín Gil, trompetista de NTVG, en el nombre del disco está la respuesta.

Este viernes, No Te Va Gustar se presentará este sábado, a las 21, en el estadio Ruca Che de Neuquén (entradas disponibles en protickets.com.ar y boletería de Mood Live).

Cipolletti

La Caja Mágica



Mariano Moreno 354

Atención y boletería física de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

Entradas: lcmticket.com/

La Sureña Jazz Band

Este año tan especial para la banda los encuentra con una formación renovada y recibiendo nuevamente a uno de sus fundadores: Guillermo Lancelotti; que junto a Sergio Ianni iniciaron este viaje por el swing y el dixieland en 1996.

Con este show se proponen un repaso por los temas históricos de Sureña Jazz Band, además de nuevos arreglos que refrescan el repertorio, siempre impregnado de fuerza, vitalidad y toda la alegría de este género.

Este viernes, a las 21. Entradas en entradaweb.com.ar / Consultas y reservas 11 5514 2641

“El coleccionista de risas”

Espectáculo unipersonal de humor que reúne las mejores historias, anécdotas y personajes del comediante e influencer Marcelo Zeta. Durante 60 minutos, el público podrá disfrutar de un recorrido divertido y emotivo por la trayectoria de este talentoso artista.

Con un estilo único y auténtico, Marcelo Zeta comparte sus experiencias y reflexiones en un show que combina el humor, la sátira y la emoción. “El Coleccionista de Risas” es un espectáculo para toda la familia, ideal para quienes buscan una noche de risas y diversión.

Este sábado, a las 21. Entradas: $23.500 lcmticket.com



Neuquén

Mood Live

Ministro González 40

«Cosas que no se deben decir»

Cosas que no se deben decir por Anita Martínez es una obra en la cual se realiza un recorrido por los vínculos que nos llevan a la risa y la reflexión: los mandatos, el matrimonio, los hijos, los tiempos cambiantes, la familia, las modas… Toda gira y gira, pero siempre llegamos a un mismo lugar. Un maridaje divertido entre monólogos, títeres para adultos y canciones.

Este domingo, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.



Ámbito Histrión



Chubut 240

“Una familia como la nuestra”

Viernes a las 21:30

Reservas: 2994530771

Una comedia ácida y entrañable sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo. Porque no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla.

Dramaturgia: Marcelo Bruno. Actúan: Nicolás Añiñir, Ana María Alonso, Juan Fontana y Sofia Tarruella. Dirección: Ana María Velaz



“Puntos suspensivos”

Sábado a las 21

Reservas: 2994019051

“La familia argentina ”

Sábado a las 21:30

Reservas: 2994530771

“Criaturas: Café Concert”

Sábado a las 23

Reservas: 299 4530771

Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos.

“Me hace ruido”

Domingo a las 20:30

Reservas: 299 6542897 – 299 4513823

Podés hacer todas tus reservas en https://teatrohistrion.com/



Arrimadero Teatro



Misiones 234

Varieté teatral

Función solidaria a beneficio del teatro

Domingo a las 20

Una noche diversa y divertida con teatro, clown, expresión corporal y música

Participan alumnos de los talleres de Silvana Feliziani + cierre a puro tango

Bono contribución: $15.000

Reservas: 299 5713050



La Penúltima oportunidad (+13)

Viernes a las 21:30

Comedia negra con humor ácido e ironía

Anticipadas $18.000 / Puerta $20.000. Alias: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

Marta y Juana son dos amigas que han pasado toda su vida compitiendo entre sí en un pequeño pueblo. Sin embargo, ni siquiera la muerte logra poner fin a esa rivalidad: en “otro plano”, ambas continúan enfrentándose en situaciones cada vez más disparatadas, en una búsqueda cargada de sinsentidos que expone, con humor mordaz, las tensiones humanas más profundas. Dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani.



Pablo Toscani

presenta “La Nueva Lógica”

Sábado a las 20:30

Show en formato banda con canciones propias como manifiesto de época

Una noche intensa en tres momentos + artista invitado “Astronauta”.

Anticipadas: $29.999

299 519 4502



Marcelo Dellamea

Jueves 14 de mayo a las 21

Concierto íntimo de guitarra y voz

Folclore latinoamericano con una mirada contemporánea y personal.

Entrada general: $35.000

entradaweb.com.ar

Apto todo público

Reservas y consultas de la sala: 2995 18-8503

Roca

Casa de la Cultura

Viernes

20:00 Llegar a una fiesta – Por Marina Barbera

Una criatura emerge de su escondite para recordar quién es… y decidir si vuelve a la fiesta.

Un unipersonal de clown poético que explora, con humor y sensibilidad, la contradicción de pertenecer… y querer escapar. | Entradas en boletería y en ticketera https://survivo.com.ar/evento/llegar-a-una-fiesta/

22:30 La Máquina de Hacer Humo – La música que nos gusta

Clásicos musicales de Rock y pop nacional e internacional. La Máquina de Humo esta integrada por:

Nando Coronel, voz

Matías Gioscio, guitarra

Julián Cabaza, batería

Juan Giarizzo, bajo.

Entradas en boletería y ticketra



Sábado

10 a 14 Feria cultural / Agroecológica

Un espacio para productores locales y regionales, emprendedores, y artesanxs que laboren desde la conciencia por el territorio y la economía social y solidaria. | Entrada libre

21:30 Celebración 54 años de Casa de la Cultura

Celebramos el cumple de nuestra Casa con un brindis conmemorativo, la presentación de nuestro nuevo espacio gastronómico, anuncios, ¡y mucho más! | Entrada libre



Domingo

18:30 Cervantes se muestra – Danza

La Escuela de Danzas de Paola Gomez presenta un festival que reúne danzas clásicas, españolas y urbanas, donde bailarines de todas las edades brillan en el escenario. | Entradas en boletería y ticketera https://survivo.com.ar/evento/cervantes-se-muestra/

Entradas en boletería de CDC o en nuestra web.

Aceptamos efectivo y billeteras virtuales. www.cdcroca.com



Fundación Cultural Patagonia

“Música y danza de Latinoamérica, parte 2”

Ballet Español y Folclórico FCP, Popular FCP y Artistas FCP La segunda parte del exitoso espectáculo que se estrenó en 2025, subirá al escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri en Roca en tres funciones: este viernes, sábado y domingo a las 21.

“Música y Danza de Latinoamérica Parte II” es una propuesta única que recorre la inmensa diversidad cultural de nuestra región, con bailes y música de Colombia, Venezuela, Bolivia, México y Argentina.

Un espectáculo con gran cantidad de artistas en escena que comparte una propuesta que es una ventana a la mixtura de las culturas africanas, europeas y nativo-americanas.

La entrada general posee un valor de $18000 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA. El evento tiene diez entradas gratuitas para alumnos del IUPA, que se pueden retirar con anticipación en la Secretaría de FCP. El espectáculo posee el descuento 2 x 1 para socios del Club Río Negro.