Nacho Larrañaga presenta en Viedma El bramido del ciervo, su primera novela histórica

Nacho Larrañaga nació en Carmen de Patagones en 1973. Es egresado de la Escuela de Teatro de La Plata. Artista multifacético e inquieto, vivió en México entre 1997 y 2014, donde participó en proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos. También incursionó en la música con el dúo Miel Caliente y editó dos discos como cantante y autor. Bajo el seudónimo de Mubieli, realizó obras plásticas que fueron expuestas en América y Europa.



En 2017 publicó su primera novela, Nash. Su segunda novela, El espejo del lago está en proceso de adaptación para serie televisiva. En 2023,publicó El sendero de los conejos Blancos (Metrópolis Libros). Hace unas pocas semanas editó “El bramido del ciervo”, su primera novela histórica, que presentará este viernes, a las 19, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma (Gallardo 550).



“El bramido del ciervo” es una potente novela que comienza en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí, la joven napolitana Delia Anfossi, de 16 años, se une a la resistencia partisana en un intento de sobrevivir, luego de ser capturada y separada de su familia durante la invasión nazi en Italia. Su valentía y habilidades la convierten en una heroína local, pero también en el blanco de los fascistas que buscan venganza incluso después de terminada la guerra.

La edición propone además una caja opcional con objetos vinculados de manera sensorial con la trama.



Para escapar de su pasado, Delia se embarca rumbo a Nueva York, donde reconstruye su vida y encuentra el amor. Sin embargo, cuando las circunstancias vuelven a complicarse, huye nuevamente, esta vez a bordo de un carguero que la lleva a recorrer el mundo. Finalmente, encuentra refugio en Ensenada Baja, donde forma una familia e intenta dejar atrás sus recuerdos. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzar a quienes huyen, y Delia deberá enfrentar, una vez más, los fantasmas que creía enterrados.



“Siempre, desde muy chico, me gustó el tema de la Segunda Guerra Mundial. Una tía que se llama Lula Casadei empezó a contarme un poquito la historia, me mostró unas fotos, y no sé por qué se me vino a la cabeza y que tenía que escribir una historia sobre la Segunda Guerra Mundial”, cuenta Nacho Larrañaga en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Nacho Larrañaga presentó El bramido del ciervo (Metrópolis Libros) en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



“Me encanta la parte de historia y empecé de a poquito con la protagonista en Nápoles. Empezaron a surgirme imágenes, ideas y conflictos. Y se transformó en la famosa partisana. Hay muchas heroínas de los partisanos, mujeres que se unían a la resistencia antinazi porque era la única forma de sobrevivencia. Empecé a escribir, escribí, escribí y se transformó en un novelón increíble”.



Narrada en tercera persona, esta voz será reveladora de muchas cosas a lo largo de la novela. El concepto de novela en la literatura de Larrañaga tiene, por así decirlo, un doble sentido. El de la estructura literaria que caracteriza al género y el de la estructura y el tono narrativos de las novelas de tevé, sobre todo aquellas mexicanas destaca el autor. “Como siempre digo, mis novelas son como un cuchillo con dulce de leche, tiene mucho filo, son cortantes, pero tienen su parte dulce, el amor, la traición y todo eso que caracteriza a una novela, por supuesto”.

Acerca del particular título de la novela, revela Larrañaga: “Al principio de la novela las hermanas escapan de Nápoles con la familia. Están 40 días perdidas en el bosque, allí tienen como un código para comunicarse entre ellas que es el bramido de un ciervo que ellas sabían imitar a la perfección y que podían mezclarse con el de los ciervos que habitan el bosque napolitano y ser indetectable para los perseguidos nazis”.