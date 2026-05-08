La soledad de los mayores

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Zapala

La soledad y la marginación pueden ser peores que la muerte. La soledad en la vejez puede ser más letal que todas las muertes.

Muchas soledades hieren, asfixian, impiden la vida. Duelen las que se prolongan por mucho tiempo y laceran profundamente aquellas donde el abandono es una constante. Recuerdo las palabras de un octogenario deprimido:

“Me sobra demasiado tiempo. No sé qué hacer. No sé incluso si tiene sentido prolongar mis tristezas. Hay días donde todo me abruma, días llenos de niebla y dolor. Esos días parecen no tener fin. Son días llenos de soledad, saturados de silencio. En esos días aciagos todo huele mal. Incluso la ropa huele a muerte”.

En definitiva las autoridades deben reflexionar sobre el tema de la vejez estableciendo políticas serias y concretas que hagan al bienestar de los viejos, que se utilice la experiencia ganada en sus ricas y provechosas vidas en la realidad de cada día, pues hoy nos topamos con el hecho cierto que si bien la ciencia ha aumentado la esperanza de vida la sociedad en que están inmersos los adultos mayores no se ha preocupado por resguardarlos con el cuidado, amor y respeto que se merecen generosamente.

Atentamente